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  4. Küresel Gazeteciler Konseyi’nden Emniyet Müdürü Artunay’a ziyaret

Küresel Gazeteciler Konseyi’nden Emniyet Müdürü Artunay’a ziyaret

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.01.2020 16:14 | Son Güncelleme

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Muammer Başer ve üyeleri İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı ziyaret etti.Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkezi tarafından Nevşehir İl Başkanlığı görevine atanan Muammer Başer ve beraberindeki heyet İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı ziyaret etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi’nden Emniyet Müdürü Artunay’a ziyaret

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Muammer Başer ve üyeleri İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı ziyaret etti.
Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkezi tarafından Nevşehir İl Başkanlığı görevine atanan Muammer Başer ve beraberindeki heyet İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı ziyaret etti. KGK İl Başkanı Muammer Başer’e konsey çalışmaları ve yapılanması hakkında bilgiler verirken 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla hazırlanan programa davet etti.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ziyaretlerinden dolayı Muammer Başer ve beraberindekilere teşekkür ederken Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanlığı’nın Nevşehir’e hayırlı olmasını temenni etti.

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Aydın Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
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