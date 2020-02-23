Kurmel Şirketler Grubu’ndan basın açıklaması

Kurmel Şirketler Grubu’ndan yapılan açıklamada vadesi geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın tüm ticari borçların ödendiği duyuruldu.

Kurmel Şirketler Grubu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kurmel Şirketler Grubu, 70 yılı aşkın süredir başta madencilik olmak üzere, gayrimenkul, halı, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Grubumuz bünyesinde yer alan Saray Halı ve Saray Tarım A.Ş.; Ekonomik şartlar gereği 04.11.2018 tarihinde konkordato talebinde bulunmuş, böylelikle şirketlerimiz faaliyetlerinin dolayısıyla üretim ve istihdamın devamlılığını sağlamış ve en önemlisi de alacaklılarımızı güvence altına almıştır.

Başta şirketlerinizin kurucusu Kurmel Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanımız Necati Kurmel olmak üzere şirket ortaklarımızın da büyük destekleri ile konkordato süresi dolmadan, vadesi geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tüm ticari borçlarımız ödenmiştir. Finans sektörüne olan borçlarımızın da vadesi gelenlerinin tamamı ödendiği gibi yakın gelecekte vadesi gelecek olanlar dahi ödenmiş ve/veya yapılandırılmıştır. Ayrıca yapılandırılan tüm borçlarımızın misliyle teminat altına alınması gerçekleştirilmiştir. An itibariyle vadesi gelmiş ve/veya teminatlandırılmamış herhangi bir borcumuz da kalmamıştır.

Konkordatodan çok kısa sürede çıkmamızda katkılarını esirgemeyen, tüm iş ortaklarımıza, ticari partnerlerimize ve değerli çalışanlarımıza destek, güven ve anlayışları için gönülden teşekkür ederiz.

Kurmel Grup olarak ilk günkü heyecanla ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi mutlulukla kamuoyuna bildiririz."



