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  4. Kurnazlığın böylesi! Bu video 1 günde 7 milyondan fazla izlendi

Kurnazlığın böylesi! Bu video 1 günde 7 milyondan fazla izlendi

01.08.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, Almanya Süper Kupası'nda Leipzig'i konuk etti. tam 8 golün atıldığı nefes kesen maçta Bayern Münih rakibini 5-3 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından Leipzig forması giyen Dani Olmo'nun maç içinde yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. 1 gün içinde 7 milyondan fazla kişinin izlediği pozisyon maçtan daha çok konuşuldu.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, Almanya Süper Kupası'nda Leipzig'i konuk etti. tam 8 golün atıldığı nefes kesen maçta Bayern Münih rakibini 5-3 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

MAÇTAN DAHA ÇOK BU OLAY KONUŞULDU

Leipzig forması giyen Dani Olmo'nun yaptığı bu hareket sosyal medyada gündem oldu. Sahada yaşanan sakatlığın ardından topu Fair-Play çerçevesinde rakibe bırakmak isteyen Dani Olmo, kurnazlık yapıp topu tam taç çizgisinin üzerine koydu. Meşin yuvarlağın dışarı çıktığını düşünen Lucas Hernandez topu eline aldı ve hakem tarafından uyarıldı. Bu olay 1 günde 7 milyon izlenerek maçın önüne geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga bayern munich dani olmo
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