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Kurs merkezindeki gençler üniversite hayallerine hazır

MERSİN HABERLERİ  | 14.06.2020 12:49 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 8 ilçede 4 bin 400 öğrenciye hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim gören gençler, 27-28 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala, üniversite hayallerini gerçekleştirebilmek için son viraja girdi.2019 yılının Eylül ayında donanımlı 177 öğretmenle Tarsus’tan Anamur’a 8 ilçedeki kurs merkezleri, eğitim-öğretim dönemine başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 8 ilçede 4 bin 400 öğrenciye hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim gören gençler, 27-28 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala, üniversite hayallerini gerçekleştirebilmek için son viraja girdi.
2019 yılının Eylül ayında donanımlı 177 öğretmenle Tarsus’tan Anamur’a 8 ilçedeki kurs merkezleri, eğitim-öğretim dönemine başladı. 4 bin 200 öğrenciye hizmet veren kurs merkezlerindeki başarı zaman içerisinde yankısını artırdı. Kurs merkezlerinin dönem ortalarında hizmet verdiği öğrenci sayısı 4 bin 400’ü buldu. Özel kurs merkezlerinde bir eğitim-öğretim dönemi için yıllık ortalama 10 bin TL talep edilirken, Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti tamamen ücretsiz sağladı. Korona virüs salgınının Türkiye’de de etkisini göstermeye başlamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı, 16 Mart’ta eğitim ve öğretime 2 hafta ara verileceğini duyurdu. Kurs merkezlerindeki idareciler ve öğretmenler de acil durum toplantısı gerçekleştirerek, sürecin etkilerine karşı hazırlıklarını tamamladı. 3 aylık süreçte sınava evlerinde hazırlanan öğrenciler, yeni normalleşme sürecinde kurs merkezlerini ziyaret etmeye başladı. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi sayesinde olağanüstü sürece rağmen sınava hazır olduklarını belirtirken, öğretmenler de sınav anında ve sonrasında öğrencilere destek olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.
“16 Mart sonrasında olağanüstü bir durum gelişti”
Kurs merkezlerinden merkez şube rehber Öğretmeni Özlem Özkan, 16 Mart’a kadar haftada bir yaptıkları deneme sınavlarını salgın sürecinde online ve günlük olarak sürdürdüklerini dile getirdi. Online deneme sınavına motive olamayan öğrencilerin evlerine basılı deneme kitapçıkları ulaştırdıklarını belirten Özkan, branş ve derslik bazında kurdukları ’WhatsApp soru çözüm’ gruplarıyla da öğrencilerin sorularını hızlıca çözdüklerini ifade etti.
“Hocalarımız, ‘sizinle iletişimimizi kesmeyeceğiz’ dediler ve kesmediler”
Öğrencilerden İrem Nur Özkan, ilk defa gireceği üniversite sınavına hazırlık aşamasında Büyükşehir Belediyesi’nin kendisine büyük fayda sağladığını söyledi. Dönemin başında kurs merkezinde öğrenim görmeye başladığını ve salgın nedeniyle farklı bir hazırlık süreci geçirdiğini belirten Özkan, “Pandemi sürecine kadar gayet normal gidiyordu. Konular yetişecekti. Hala da yetişiyor zaten. O süreçte kurumun bir daha açılmayacağını düşünenler ve açılacağını düşünenler olarak ikiye bölünmüştük. Hocalarımız, ’sizinle iletişimimizi kesmeyeceğiz’ dediler ve kesmediler. Haftada bir olan denemeler her güne çıktı. Bizden her hafta rapor istendi. Önce hangi dersten kaç soru çözdüğümüz, sonra da yanlışlarımız ve doğrularımız istendi. Konu eksiklerimiz giderildi. Öncelikle onların desteği, azmim ve ailemin desteğiyle bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum” dedi.

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İkindi
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Akşam
20:09
Yatsı
21:46

Mersin Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Babil Eczanesi
Merkez
Botan Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Derkuş Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
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