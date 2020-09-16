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Kursiyerler sertifikalarını Başkan Özlü’nün elinden aldı

DÜZCE HABERLERİ  | 16.09.2020 19:49 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) 2019-2020 dönemi kursiyerleri sertifikalarını aldı.

Düzce Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) 2019-2020 dönemi kursiyerleri sertifikalarını aldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de kurslara katılanlara tebriklerini ileterek “Meslek edindirme kurslarımıza ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 2019-2020 eğitim dönemi sertifikaların verilmesi ile resmen tamamlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle erken dönemde tatile giren kurslarda eğitim gören çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler yeni dönem başlangıcı öncesinde sertifikalarını alarak resmen mezun oldular.
Kurslara katılarak sertifika almaya hak kazanan BELMEK kursiyerleri de Başkan Özlü’yü makamında ziyaret ederek sertifikalarını başkandan aldı. Kursların özellikle kadınların yeteneğini geliştirme konusunda ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Özlü “Belediyemiz bünyesinde 20 farklı branşta özellikle hanım kardeşlerimiz meslek öğreniyor, yeteneklerini geliştiriyor. Bu yıl erken tamamlanan kurslarımızı başarı ile bitiren her bir kardeşimi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinin birlikte yürüttüğü BELMEK kurslarının işleyişi Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı sürece göre belirlenecek. Ayrıca virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri kişilerin yeni dönemde başvuruları alınmayacak. Yeni dönemde 20 farklı branşta kayıtları alınacak tarihler kısa süre içinde açıklanacak.

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