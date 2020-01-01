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  4. Kurslara katılan binlerce kadın ev ekonomilerine katkı sağladı

Kurslara katılan binlerce kadın ev ekonomilerine katkı sağladı

MANİSA HABERLERİ  | 01.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde açtığı hanım lokali ve meslek edindirme kurslarında 2019 yılı içerisinde 10 bine yakın vatandaşın yararlanmasına imkan tanıdı.Yunusemre Belediyesi, bünyesinde açtığı hanım lokali ve meslek edindirme kurslarında kadınların hem yeni hobiler edinmesini hem de ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyor.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde açtığı hanım lokali ve meslek edindirme kurslarında 2019 yılı içerisinde 10 bine yakın vatandaşın yararlanmasına imkan tanıdı.
Yunusemre Belediyesi, bünyesinde açtığı hanım lokali ve meslek edindirme kurslarında kadınların hem yeni hobiler edinmesini hem de ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyor. İlçede açılan 13 hanım lokali ve meslek edindirme kursunda iğne oyasından, ahşap boyamaya, okuma yazmadan Kur’an-ı Kerim öğrenmeye, el sanatlarından spora kadar onlarca eğitimin yer aldığı kurslardan 2019 yılında yaklaşık 10 bin vatandaş faydalandı. Toplam 3 bin 849 çocuk da anneleri kurs görürken oyun odalarında ağırlandı. Muradiye Sosyal Tesislerinde engelli bireyler için düzenlenen kurslardan 53 kursiyer faydalandı.
Hanım lokalleri ile hizmeti vatandaşların ayağına götürdüklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, şehrin imar edilirken nesillerin ihmal edilmemesinin öneminin altını çizdi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yunusemre Belediyesi olarak ilçemizin 13 farklı noktasında hayata geçirdiğimiz hanım lokallerimiz ile vatandaşlarımızın kendilerini geliştirmesine, ev ekonomilerine katkı sağlamasına destek veriyoruz. Biliyoruz ki mutlu kadın mutlu aile demektir. Ve mutlu ailelerde yetişen çocuklar da ülkemizin daha aydınlık günlere kavuşmasının önünü açacaktır. 2019 yılında lokallerimizde toplam 9 bin 699 bayan vatandaşımız hizmet aldı. 3 bin 849 çocuğumuzun da hayata hazırlanmasına imkan sağladık. İlçemizin geleceğini hazırlamak için lokallerimiz aracılığı ile vatandaşlarımıza ulaşmayı bundan önce olduğu gibi aynı kararlılık ile sürdüreceğiz.”

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