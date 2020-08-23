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Kurşunlanan sürücü kaza yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 23.08.2020 23:26 | Son Güncelleme

Malatya’da silahla vurulduktan sonra kullandığı araçla kaza yapan sürücü hastanede tedavi altına alındı.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı, Özalper Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da silahla vurulduktan sonra kullandığı araçla kaza yapan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı, Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayyıldız Sokak istikametinden gelerek Tevfik Temelli Caddesi istikametine seyir halinde olan F.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkararak duvara çarptı.
Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilirken, ekipler şahsın bacağında silahla vurulduğunu belirledi. Çok fazla kan kaybeden ve bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan F.D. burada tedavi altına alınırken polis ekipleri araç içesinde detaylı inceleme yaptı.
Yapılan incelemede araçta 1 adet boş kovan ile bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, F.D.’nin Konak Mahallesi’nde meydana gelen bir olayda yaralandığı tespit edildi.

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