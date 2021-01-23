Kurşunlu Kaplıcalarında hizmet kalitesi yükseldi

Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin çeşitli illerinden gelen misafirlere şifa kaynağı olan Kurşunlu Kaplıcalarında internet altyapısı ve klimalar yenilenerek hizmet kalitesi arttırıldı.

Salihli Belediyesinin uzun yıllardır işlettiği Kurşunlu Kaplıcalarında ekiplerin başlattığı çalışmalar kapsamında apart evlerdeki klimalar yenileriyle değiştirilirkeni, tesisin internet alt yapısı da baştan aşağı yenilendi. Ekipler, tesis içerisinde beş farklı noktaya kablosuz internet bağlantısı için Wireless Axesspoint antenleri yerleştirerek kesintisiz ve yüksek hızlı internet erişimini misafirlerin hizmetine sundu.

Bir doğa harikası olan Kurşunlu Kaplıcalarına herkesi davet eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Doğa ile iç içe olma imkanı sunan Kurşunlu vadisinin huzurlu atmosferinde güzel zaman geçirmek isteyen misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için kaplıcalarımızdaki hizmet kalitesini yükselttik. Temiz havası, şifalı suları ve yeşilin en güzel tonlarının buluştuğu Kurşunlu Kaplıcalarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

Salihli ilçe merkezine yakınlığı ve ormanla iç içe konumuyla şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere şifa kaynağı kaplıca sularıyla tedavi hizmeti sunarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan hastaların tedavi giderlerinin ödeneceği tesisler listesine giren Kurşunlu Kaplıcaları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenli olarak ilaçlama, temizleme ve dezenfekte çalışmaları yapıldığından dolayı TSE’den de ’Güvenli Turizm Sertifikası’ almıştı.

