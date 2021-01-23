YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kurşunlu Kaplıcalarında hizmet kalitesi yükseldi

Kurşunlu Kaplıcalarında hizmet kalitesi yükseldi

23.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin çeşitli illerinden gelen misafirlere şifa kaynağı olan Kurşunlu Kaplıcalarında internet altyapısı ve klimalar yenilenerek hizmet kalitesi arttırıldı.Salihli Belediyesinin uzun yıllardır işlettiği Kurşunlu Kaplıcalarında ekiplerin başlattığı çalışmalar kapsamında apart evlerdeki klimalar yenileriyle değiştirilirkeni, tesisin internet alt yapısı da baştan aşağı yenilendi.

Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin çeşitli illerinden gelen misafirlere şifa kaynağı olan Kurşunlu Kaplıcalarında internet altyapısı ve klimalar yenilenerek hizmet kalitesi arttırıldı.
Salihli Belediyesinin uzun yıllardır işlettiği Kurşunlu Kaplıcalarında ekiplerin başlattığı çalışmalar kapsamında apart evlerdeki klimalar yenileriyle değiştirilirkeni, tesisin internet alt yapısı da baştan aşağı yenilendi. Ekipler, tesis içerisinde beş farklı noktaya kablosuz internet bağlantısı için Wireless Axesspoint antenleri yerleştirerek kesintisiz ve yüksek hızlı internet erişimini misafirlerin hizmetine sundu.
Bir doğa harikası olan Kurşunlu Kaplıcalarına herkesi davet eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Doğa ile iç içe olma imkanı sunan Kurşunlu vadisinin huzurlu atmosferinde güzel zaman geçirmek isteyen misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için kaplıcalarımızdaki hizmet kalitesini yükselttik. Temiz havası, şifalı suları ve yeşilin en güzel tonlarının buluştuğu Kurşunlu Kaplıcalarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.
Salihli ilçe merkezine yakınlığı ve ormanla iç içe konumuyla şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere şifa kaynağı kaplıca sularıyla tedavi hizmeti sunarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan hastaların tedavi giderlerinin ödeneceği tesisler listesine giren Kurşunlu Kaplıcaları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenli olarak ilaçlama, temizleme ve dezenfekte çalışmaları yapıldığından dolayı TSE’den de ’Güvenli Turizm Sertifikası’ almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:16
Öğle
13:27
İkindi
16:05
Akşam
18:28
Yatsı
19:48

Manisa Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Gözdem Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Manisa’da şüpheli araçtan kaçak içki çıktı

Manisa’da şüpheli araçtan kaçak içki çıktı

Akhisarspor, Tuzlaspor'a konuk olacak

Akhisarspor, Tuzlaspor'a konuk olacak

Manisa'da çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi öldü

Manisa'da çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi öldü

Manisa'da otomobil alt geçit duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'da otomobil alt geçit duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

MHP Grup Başkanvekili Akçay’dan Manisa TSO’ya pandemi övgüsü

MHP Grup Başkanvekili Akçay’dan Manisa TSO’ya pandemi övgüsü

Başkan Dutlulu, genç kızın çello hayalini gerçekleştirdi

Başkan Dutlulu, genç kızın çello hayalini gerçekleştirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.