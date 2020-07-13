Kurt köpeklerini eğitip emniyet teşkilatına hibe ediyor

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde geçici işçi olarak çalışan Koray Ersin, 5 yılda yetiştirdiği 100'e yakın eğitimli kurt köpeğini emniyet teşkilatına hibe etti. Ailesiyle kurt köpeği yetiştiriciliği yapan 45 yaşındaki Ersin, bu hayvanları karakteristik özelliklerine göre ayırarak iz takip, bomba, ceset arama ve uyuşturucu konularında eğitiyor. Koray Ersin, AA muhabirine, hangi görevde kullanılırsa kullanılsın, köpeklerin bu işi oyun olarak algıladığını söyledi. Veteriner olan kızı ile eşinden her zaman destek gördüğünü belirten Ersin, "Eğitim süreci genellikle yanlış biliniyor. Her şey bir topla başlar. Sonra o topun etrafına bulunmasını istediğiniz materyalleri yerleştirirsiniz. Zamanla koku duyusuyla köpekler buna alışır ve orada top olduğunu zanneder. Siz de aradığınız şeyi bulan köpeğinize ödülünü yani topunu verirsiniz." diye konuştu. Ersin, geçen yıl Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında, kurumu tarafından kendisinin şoför olarak görevlendirildiğini aktardı.

Erdoğan'ın ziyaret edeceği yerlerin kontrolleri yapılırken, hibe ettiği köpeklerin görev başında olduğunu görünce büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ersin, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığımızın timinde köpeklerimi gördüm. Daha ne olsun. Sağ olsunlar ekibin başındaki arkadaşlar müsaade etti ve onlarla zaman geçirme fırsatım oldu. Köpeklerimi eğitip onların başarılı olduğunu görmek, benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Yetiştirdiğim köpeğin bir bomba bulup onlarca polisimizin ya da askerimizin canını kurtarabilmesi, bir uyuşturucuyu bulup çocuklarımızın zehirlenmemesine vesile olması çok farklı bir duygu." - "Artan zamanımızı devletimize gönüllü hizmete adadık" Koray Ersin, yetiştirdiği köpeklerin fiyatlarının yurt dışında 3 bin ila 5 bin avro arasında değiştiğini belirtti. Emniyet teşkilatının eğitimli köpeklere gereksinim duyduğuna değinen Ersin, yeri geldiğinde devletin satın almayla bu ihtiyacı giderdiğini anlattı. Ailesiyle bu noktada gönüllü olarak hizmet vermeye çalıştığını vurgulayan Ersin, şunları kaydetti:

"Ben ve ailem, artan zamanımızı devletimize gönüllü hizmete adadık. Ömrümün sonuna kadar da bu böyle devam edecek. Vatan namustur, vatanımız ve devletimiz için elimizden geleni yapmamız da boynumuzun borcu. Bu işi ticaret olarak yapmak bana ağır gelirdi. Hem kurt köpeklerimi çok seviyorum ve onların değerini parayla ölçemem hem de devletimi çok seviyorum. Allah izin verdiği müddetçe üretime ve eğitime devam ederek desteğimi sürdüreceğim."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi