Kurtalan Kaymakamı Aydın vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, halk buluşması toplantıları kapsamında Sümer Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Kaymakam Aydın, Sümer Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, vatandaşların sorun, istek, şikayet, taleplerini dinleyip çözüm önerilerini yerine değerlendirdi. Vatandaşlarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kaymakam Aydın, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip birlikte çözüm üretmek istediklerini söyledi. Kaymakam Aydın, "Kaymakamlık ve belediyeye bağlı müdürlerimizin de hazır bulunduğu toplantılarda vatandaşlarımız tarafından iletilen taleplerin anında notları alınarak ilgili birimlerle iletişime geçiriliyor. Hem şahsım hem de birimlerimiz sorunlar çözülünceye kadar gerekli takibi yapıyoruz. Hepimizin ortak noktası Kurtalan ilçemizin huzur ortamı içinde gelişimine katkı sunmak olmalıdır. Bizlere yakın ilgi gösteren hemşerilerime çalışmalarımıza devam edeceğimizi hatırlatıyor, teşekkür ediyorum" dedi.

