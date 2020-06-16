Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Günbat’tan çiftçilere anız yangını uyarısı

Siirt’in Kurtalan İlçe Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, çiftçileri anızları yakmamaları konusunda uyardı.

Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Günbat, toprağa ve ekine zarar veren anız yakma konusu ile ilgili uyarılarda bulundu. Anız yakma nedeniyle toprakta bulunan verim için gerekli her şeyin yok olduğunu kaydeden Günbat, "Bize yaşamımız için her şeyi veren toprağa saygılı olmalıyız. Anız yakma doğru bir uygulama değildir. Zaten artık hasat sonrası uygulanan yöntemlerle anızın gübre olarak toprağa karışması sağlanıyor. Çiftçilerimizden ricam lütfen hasat sonrası anız yakmasınlar. Anız yakmak hem toprağın doğal yapısına hem verimliliğine zarar verirken, çevre için de büyük tehlike oluşturmaktadır. Hasat sonrası geriye kalan ürün sapları toprağın verimliğini de olumlu yönde etkilemektedir. Bu yüzden çiftçilere tekrar tekrar çağrım şudur ki toprağı korumak verimliliğini artırmak için anız yakmasınlar. Anız yakan geleceğini yakar, doğayı yakar, ekolojik dengeyi yakar. Toprağı yakma diyoruz" dedi.

