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Kurtalan’da 3 okulda EBA destek noktası kuruldu

SİİRT HABERLERİ  | 16.09.2020 17:24 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, evlerinden EBA’ya giriş imkanı olmayan öğrenciler için harekete geçti.

Siirt’in Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, evlerinden EBA’ya giriş imkanı olmayan öğrenciler için harekete geçti. Uzaktan eğitime devam edebilmeleri için öğrencilerin evlerine en yakın 3 okula, EBA destek noktası kuruldu.
Önümüzdeki hafta pazartesi günü okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için yüz yüze eğitimin başlaması planlanırken, evlerinde internet bulunmayan öğrenciler için de çalışma yapıldı. Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitime devam edebilmeleri için öğrencilerin evlerine en yakın 3 okula EBA destek noktası kurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, "İlçemizde uzaktan eğitime giriş imkanı olmayan, ya da giriş yapmakta zorlanan öğrencilere yönelik olarak Bakanlığımızın talimatıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından EBA destek noktaları çalışması başlatıldı. Bu kapsamda ilçemizdeki Kurtalan Anadolu Lisesi, Kurtalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kurtalan Ekspres Anadolu Lisesinde EBA destek noktaları oluşturarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. EBA destek noktaları sayesinde teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrencilerimize yönelik olarak uzaktan eğitime erişim imkanı sağlamayı amaçlamaktayız. Öğrencilerimiz sosyal mesafe kurallarına uyarak bu noktalardan EBA canlı derslerini ve etkinliklerini takip edebileceklerdir" dedi.

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