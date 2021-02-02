YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Kurtalan’da Sıfır Atık Projesi hayata geçirildi

Kurtalan’da Sıfır Atık Projesi hayata geçirildi

02.02.2021 14:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi uygulanmaya başlandı.Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın daha yeşil, daha temiz bir dünya için böyle bir projeyi desteklediklerini söyledi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi uygulanmaya başlandı.
Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın daha yeşil, daha temiz bir dünya için böyle bir projeyi desteklediklerini söyledi. Kaymakam Aydın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆımızca 81 ilde bas¸latılan Sıfır Atık Projesini ilçemizde de hayata geçirdik. Kagˆıt, plastik, cam ve metal olmak u¨zere do¨rt bo¨lu¨mden olus¸an geri do¨nu¨s¸u¨m kutuları kamu kurum ve kurulus¸larımızdaki yerini alıyor. Ayrıştırma kutularını kamu kurumlarımıza ve okullarımıza yerleştirdik. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!
1/

Siirt Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
12:31
İkindi
15:18
Akşam
17:43
Yatsı
19:01

Siirt Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kurtalan
Yenişifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Kurtalan Kaymakamı Aydın, esnafla bir araya geldi

Kurtalan Kaymakamı Aydın, esnafla bir araya geldi

Siirt'te Kovid-19 yoğun bakımdaki hasta sayısı 4'e düştü

Siirt'te Kovid-19 yoğun bakımdaki hasta sayısı 4'e düştü

Siirt’te fahiş fiyat denetimi

Siirt’te fahiş fiyat denetimi

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Siirt'te ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde yolları açık tutmaya çalışıyor

Siirt'te ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde yolları açık tutmaya çalışıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.