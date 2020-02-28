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Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı

SİİRT HABERLERİ  | 28.02.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki bir kahvehanede oturan Suat Ayaz (26) ile Fahrettin Ayaz (33) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Amca yeğen oldukları öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kurtalan Silahlı Saldırı

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