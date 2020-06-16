YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Kurtalan’da sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Kurtalan’da sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

SİİRT HABERLERİ  | 16.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde tüm okullar Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde dezenfekte edildi.Korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen LGS öncesinde, Kurtalan’da önlemler arttırılmaya başlandı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde tüm okullar Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde dezenfekte edildi.
Korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen LGS öncesinde, Kurtalan’da önlemler arttırılmaya başlandı. Kurtalan’daki tüm okullarda kaymakamlık ve belediye işbirliğinde temizlik çalışmaları başlatıldı.
Okulların perşembe gününe kadar dezenfekte edileceğini ve gerekli temizliğinin en az iki kere yapılacağını kaydeden Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, öğrencilerin ve velilerin içlerinin rahat etmesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Polat, "Öğrenciler sınava tertemiz ortamda girecek. Dezenfekte ve temizlik çalışmaları ile okullarda sağlıklı ve steril bir ortam oluşturuluyor. 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan LGS öncesinde yapılan dezenfekte çalışmaları ile sınav yapılacak okullarda insan sağlığını tehdit edecek hiçbir olumsuzluk yaşanmayacaktır. Gençlerimizin içi rahat olsun. Sınava girecek gençlerin ve ailelerinin içinin rahat etmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sınava girecek çocuklarımız ve velilerinin heyecanını bizde yaşıyoruz. Gençlerimiz bu yıl sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ve koruyucu maske kullanarak sınava girecekler. Uygun sınav ortamını oluşturmak için MEB ailesi olarak 10 gündür durmadan çalışıyoruz. Çocuklarımız rahat olsun, sadece sınava konsantre olsunlar. Uygun bir sınav ortamı ve atmosferi için ne gerekiyorsa bizler yaptık. Allah hiç bir çocuğumuzun emeğini ziyan etmesin inşallah" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Siirt Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:54
Sabah
04:42
Öğle
12:18
İkindi
16:11
Akşam
19:44
Yatsı
21:24

Siirt Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Ensaroğlu Eczanesi
Merkez
Nuriz Eczanesi
Merkez
Parlak Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kurtalan
Yeni Şifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Siirt’te bir bina karantinaya alındı

Siirt’te bir bina karantinaya alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Jandarma ekipleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Jandarma ekipleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.