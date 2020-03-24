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Kurtalan’da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı

SİİRT HABERLERİ  | 24.03.2020 12:32 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye’de de ölümlere neden olan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye’de de ölümlere neden olan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Aydın, 60 bin nüfuslu ilçede sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik bazı önlemler alındığını söyledi. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşların 112, 155 ve 156 üzerinden ihtiyaçlarını bildirmeleri halinde her türlü desteğin verileceğini belirten Kaymakam Aydın, “Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için kaymakamlığımız gereken her türlü desteği sağlamaya başladı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.
İlçede ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar da yapılan bu uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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