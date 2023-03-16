YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kurtardıkları çocuğa verdikleri sözü tutup annesini de kurtardılar

Kurtardıkları çocuğa verdikleri sözü tutup annesini de kurtardılar

16.03.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep’te kurtarma çalışmalarına giden ANDA Kayseri Arama ve Kurtarma ekibi, enkaz altından çıkardıkları 2,5 yaşındaki Hilal Töremen’e verdikleri sözü tutarak annesini de kurtardı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Gaziantep de etkilendi. Depremin ardından Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Hilal Töremen’e ulaşan ekip, küçük kıza verdikleri sözü tutarak yaklaşık 5 saat sonra 23 yaşındaki annesi Hatice Töremen’i de enkaz altından çıkardı.

Enkazdan çıkardıkları küçük kızın kendilerine umut olduğunu söyleyen ANDA Kayseri Arama Kurtarma ekibi gönüllüsü Serkan Emre, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle acıları bir daha göstermesin inşallah. Depremin olduğu ilk gün saat 06.00 gibi Kayseri’den çıkış yaptık. Osmaniye’ye görevlendirildik ve giderken Nurdağı’nda kaldık trafikten dolayı. Yolun açılmasını talep ettik ama yollarda çok konvoy vardı, çatlamalar ve ayrılmalar vardı. O yüzden Osmaniye tarafına geçemedik. Orada kalınca polisler bize ilçe emniyet müdürlüğü lojmanlarının yıkıldığını söyledi. Biz de yakındık ve hemen oraya intikal ettik, orada ekip olarak çalışmaya başladık. Orada bizlere umut olan, umut veren ilk çıkardığımız zaten 2,5 yaşındaki Hilal kızımızdı. Daha sonra hemen hemen 3 saatlik bir çalışmanın neticesinde Hilal kızımızı enkazdan çıkardık. Kızımızı kucağıma aldığımda kulağına eğilip “ANDA’lar olarak anneni almadan buradan gitmeyeceğiz” dedim ve ona bir söz verdik. Şükürler olsun verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kızımızı çıkardıktan takribi 5 saat süren çalışma sonucunda annesi Hatice kardeşimizi de çıkardık. Bizlere umut oldu, güç verdi” dedi.

Emre, halkın daha bilinçli olmasını ve kurtarma çalışmalarında gönüllü olmasını istediklerini söyleyerek, “Vatandaşlarımıza bu konularda gönüllü olmalarını, gönülden gönüle tavsiye ediyorum. Biz ANDA’lar olarak fedakar olmaya değil, feda olmaya geldik. Bize bu bağlamda kahraman diyorlar ama biz kahraman değiliz. Bu enkaz altında kalanlar bizim annemiz, babamız, kardeşlerimiz ve evlatlarımız. Bir evlat olarak ben annemi babamı o enkaz içerisinden çıkardıysam ya da çıkardıysak, bir baba olarak evladımızı çıkardıysak biz kahraman değiliz. Bu yüzden halkımızın daha bilinçli olmasını ve gönüllülük esaslı olduğu için de gönüllü olmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'ya gönderilen yaşam konteynerlerini taşıyan tren Kayseri'ye ulaştıMalatya'ya gönderilen yaşam konteynerlerini taşıyan tren Kayseri'ye ulaştı
Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulunduNevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu
Muğla’da olta balıkçılığı alanları dışında avlanmak yasakMuğla’da olta balıkçılığı alanları dışında avlanmak yasak
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Mart Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:42
Öğle
12:52
İkindi
16:13
Akşam
18:52
Yatsı
20:08
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.