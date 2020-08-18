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Kurtarma ekipleri 30’un üzerinde boğulma olayına müdahale etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.08.2020 13:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Plaj ve Mesire alanlarında görev yapan cankurtaranlar bu sezon 30’un üzerinde boğulma olayına müdahale etti.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Plaj ve Mesire alanlarında görev yapan cankurtaranlar bu sezon 30’un üzerinde boğulma olayına müdahale etti.
Kdz. Ereğli Belediye Plajı ve Mesire alanı yaz döneminde yoğun ilgi görüyor. Belediyenin 12 cankurtaran, 4 sağlık personeli, 3 sorumlu personel, 1 zabıta, 12 güvenlik personeli ve 4 bot, bir jetski ile hizmet verdiği plaj ve mesire alanlarına çevre illerden vatandaşlar da akın ediyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 11 Haziran’da halkın hizmetine açtığı Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire Alanı, halkın yoğun ilgisini görüyor.
Pandemi koşullarına göre gerekli hazırlıkların yapıldığı plaj ve mesire alanı bölgesinde belediye, 12 cankurtaran, 4 sağlık personeli, 3 sorumlu personel, 1 zabıta ve 12 güvenlik personeli ve 4 bot, bir jetski ile hizmet veriyor.
Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire Alanı koordinatörü Namık Şahin, verilen hizmetlerden halkın memnun kaldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:
“Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’ın bize verdiği emirler doğrultusunda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar plajlarımızda sağlık personelimizin müdahale ettiği 8 olay olmuştur. Bunlardan 3’ü ambulansla hastanelere sevk edilmiştir. Ayrıca 30’un üzerinde kurtarma vakası yaşanmıştır. Bu olaylarda sağlık personelinin müdahalesine gerek kalmadan kişiler kurtarılmıştır.
Özellikle Barış Plajımız çok büyük ilgi görmektedir. Şu ana kadar Ankara, Bolu, Düzce, Zonguldak ve daha birçok ilimizden vatandaşlar buraya gelip plajımızı görmektedir. Bizlere memnuniyetlerini bildirmektedirler. Böyle bir tesis ve sunulan hizmetler için Belediye Başkanımıza teşekkürlerini ifade etmektedirler. Bu da bizim çalışma şevkimizi daha da arttırıyor.”

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