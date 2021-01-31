YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Kurttan ayıya, vaşaktan ceylana yaban hayatı fotokapana takıldı

Kurttan ayıya, vaşaktan ceylana yaban hayatı fotokapana takıldı

31.01.2021 11:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta, doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, kurttan ayıya, vaşaktan ceylana çok sayıda yaban hayvanını kayda alırken kaçak avcıların yakalanmasında da önemli rol oynadı - Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük: - "Bu yıl av ve yaban hayatını etkin koruma için bölge müdürlüğümüzce 153 fotokapan kuruldu. Sivas'ta ise 26 tane var. 4 kaçak avcı da fotokapana girdi, onlara da yasal işlemlerimizi yaptık"

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Kurttan ayıya, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak ve dağ ceylanlarına kadar çok sayıda farklı tür ile kaçak avcılar, Sivas'ta kurulan fotokapanlara takıldı.

Sorumluluk sahasında Malatya, Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş, Tunceli, Batman ve Diyarbakır bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü, doğaya yerleştirdiği 153 fotokapan ile yaban hayvanlarının ve yeni türlerin renkli dünyası ve yaşamlarıyla ilgili görüntülerin elde edilmesine yardımcı oluyor.

Isıya ve harekete duyarlı fotokapanlara farklı zaman dilimlerinde yansıyan görüntülerde, hayvanların doğadaki yaşamının yanı sıra kaçak avcılar da dikkati çekiyor.

Bölgenin biyoçeşitliliğini kayıt altına almak için yerleştirilen fotokapanların belgeselleri aratmayan kayıtları, yaban hayatının ve farklı türlerdeki hayvanların doğal yaşamının güzelliklerini de yansıtıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine, fotokapanların hayvanların doğal yaşamının kaydedilmesinin yanı sıra kaçak avcılıkla mücadelede kendilerine büyük kolaylıklar sağladığını söyledi.

- Kaçak avcılarda fotokapana yakalandı

Teknolojiyi en etkin kullanan kurumlar arasında yer aldıklarını belirten Çörtük, "Bu yıl av ve yaban hayatını etkin koruma için bölge müdürlüğümüzce 153 fotokapan kuruldu. Sivas'ta ise 26 tane var. 4 kaçak avcı da fotokapana girdi, onlara da yasal işlemlerimizi yaptık." dedi.

Av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için takiplerinin devam ettiğini ifade eden Çörtük, fotokapanları genelde memeli hayvanlar için kurduklarını, boz ayı, vaşak, dağ ceylanı, yaban keçisi, porsuk, tilki, kurt ve domuzun da kapanlara takıldığını anlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda doğaya fotokapan yerleştirme faaliyetine hız verdiklerini anlatan Çörtük, "Çok etkin bir cihaz diyebilirim. Şu anda tüm avlaklarımız fotokapan ve dronelerle takip altında, sürekli izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürü Okan Gün ise belirli dönemlerde fotokapanlardaki görüntüleri topladıklarını, bu cihazların kaçak avcılıkla mücadelede de kendilerine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Fotokapanlara yansıyan kaçak av görüntülerini, güvenlik güçleriyle paylaştıklarını aktaran Gün, tespiti yapılan kaçak avcılara cezai işlem uygulandığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

Sivas Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:50
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:17

Sivas Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Özkaynak Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Sivas-Kayseri kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas-Kayseri kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Köye inen kurt sürüsü köpeği parçaladı, o anlar kameraya yansıdı

Köye inen kurt sürüsü köpeği parçaladı, o anlar kameraya yansıdı

Otomobilin motor kısmı alev aldı

Otomobilin motor kısmı alev aldı

Sivas'ta park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Sivas'ta park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas’ta 438 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Sivas’ta 438 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.