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Kurtuluş Gemisi 79 yıl sonra anıldı

24.02.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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79 yıl önce Balıkesir’in Marmara İlçesine bağlı Saraylar Mahallesi açıklarında kaza sonucu batan ve halen daha batığı denizin altında bulunan Kurtuluş Gemisi kazadan sonra ilk kez düzenlenen törenle anıldı.Kızılay adına Atina’nın Pire Limanına sefer yaparken 20 Şubat 1942 sabahı Marmara ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi Domuz Burnu açıklarında kayalıklara çarparak batan Kurtuluş Gemisi vahim olayın üzerinden gelen 79 yıl sonunda ilk kez törenle anıldı.Marmara Adalar Belediyesi, Marmara Adalar Kaymakamlığı, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ve Kızılay işbirliği ile İkinci Dünya Savaşı’nda işgal altında kalan Yunanistan’a yardım taşırken Saraylar Mahallesi domuz burnunda batan Kurtuluş Gemisi Anma Programı düzenlendi.

79 yıl önce Balıkesir’in Marmara İlçesine bağlı Saraylar Mahallesi açıklarında kaza sonucu batan ve halen daha batığı denizin altında bulunan Kurtuluş Gemisi kazadan sonra ilk kez düzenlenen törenle anıldı.
Kızılay adına Atina’nın Pire Limanına sefer yaparken 20 Şubat 1942 sabahı Marmara ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi Domuz Burnu açıklarında kayalıklara çarparak batan Kurtuluş Gemisi vahim olayın üzerinden gelen 79 yıl sonunda ilk kez törenle anıldı.
Marmara Adalar Belediyesi, Marmara Adalar Kaymakamlığı, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ve Kızılay işbirliği ile İkinci Dünya Savaşı’nda işgal altında kalan Yunanistan’a yardım taşırken Saraylar Mahallesi domuz burnunda batan Kurtuluş Gemisi Anma Programı düzenlendi. Tekneler ile batığın olduğu domuz burnunda iştirakçiler ile buluşularak denize çelenk bırakıldı. Ardından "Yükü insan olan Kurtuluş Gemisi" Fotoğraf Sergisi açılışı gerçekleşti. Program "Barış taşıyan gemi kurtuluş" belgeselinin yönetmeni Erhan Cerrahoğlu’nun online söyleşisi ile sona erdi. Programa İlçe Kaymakamı Göksel Yüksel, Belediye Başkan Vekili Recep Ali Ayaz, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Mustafa Sarı, İlçe Emniyet Amiri Uğur Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Gökmen Orak, Liman Başkanı Fikret Ayaz ve İlçe Kızılay temsilcileri katılım sağladı.

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