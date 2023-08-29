Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Kurtuluş Savaşı gazisi 4 askerin mirasçılarına “İstiklal Madalyası” verilecek.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri, "5. Kafkas Tümeni 10. Alay 3. Tabur 10. Bölük; 1900 doğumlu Merzifonlu Mehmet Oğlu Kıdemli Serçavuş (Başçavuş) Arslan Hasan Utubak’ın oğlu Halil Süheyl Utubak, 8. Tümen 189. Alay 1. Tabur 3. Bölük; 1900 doğumlu Kırşehirli Halil oğlu Er Salih Güner’in oğlu Salih Güner, 3. Tümen 8. Alay 3. Makineli Tabur; 1900 doğumlu Şenkayalı Ali Oğlu er Adıgüzel Yıldız’ın kızı Elmas Sezer (Yıldız), 190. Alay 1 .Tabur Karargahı efradından; 1886 doğumlu Ilgazlı Ahmet oğlu er Ahmetali Er’in torunu Ahmet Er" şeklinde sıralandı.

