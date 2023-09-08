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Kurtuluş Savaşı’nda nasıl yazılır? Kurtuluş Savaşı’nda ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

28.08.2023 19:26 | Son Güncelleme:
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Yazım kuralları arasında yer alan en önemli konu başlıklarından biri kesme işareti ile ayrılan sözcüklerdir. Dilimiz sözcük yönünden çok zengin bir dil olarak karşımıza çıkar. Haliyle gün içerisinde çok sayıda sözcük kullanılır ve duyarız. Ancak çoğu kelimenin yazımında sıklıkla yanlışlık yaparız. Özellikle Kurtuluş Savaşı gibi tarihi olayları simgeleyen özel isimlerde yaygın olarak yanlış yazım görülür. Peki, Kurtuluş Savaşı’nda nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde tarihe damgasını vurmuş ve önemli olarak nitelendirilen olayları temsil eden isimler, özel ad olarak kabul edilmektedir. Kurtuluş Savaşı da özel bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu isim cümle içerisinde kullanılırken bazen sonuna birtakım ekler getirilmektedir. Bu eklerin yazılışında da sıklıkla hata yapılmaktadır. Kelimelerin sonuna gelen eklerin nasıl yazıldığını öğrenmek için online hizmet veren TDK sözlüğünden faydalanılması çok önemlidir.

Kurtuluş Savaşı’nda nasıl yazılır?

Türkçemizde çok sayıda kelime bulunduğu için sıklıkla yazımlarında hataya düşülmektedir. Bu hatanın yaşanmaması ve özellikle yazarken imla yanlışının ortaya çıkmaması için sözcüklerin doğru yazımının öğrenilmesi gerekmektedir. Kurtuluş Savaşı’nda ifadesi de yazımında en sık yanlışlık yapılan ifadeler arasında bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı’nda yazımı konusunda göz atılması gereken ilk yer TDK sözlüğüdür. Türk Dil Kurumunun çevrimiçi sözcük sorgulatma fırsatı tanıyan yazım kılavuzu ile kelimelerin doğru yazılışı hakkında bilgilere ulaşılabilir. Bu bağlamda Kurtuluş Savaşı’nda TDK’ye göre her zaman kesme işareti kullanılarak yazılması gereken bir özel isimdir.

Kurtuluş Savaşı’nda ayrı mı yazılır?

Pek çok kişi özel isimlerin yazımında kafa karışıklığı yaşamaktadır. Ayrıca özel adların sonuna gelen eklerin yazımında da yaygın olarak hatayla karşılaşılmaktadır. Tamda bu esnada Kurtuluş Savaşı’nda bitişik mi yazılır konusu gündeme getirilmektedir. Kurtuluş Savaşı ifadesi bir özel ad olarak tabir edilmektedir. Özel isimlerin baş harfleri her daim büyük yazılır. Ayrıca sonuna ek alındığında o ekler de her zaman kesme işaretiyle ayrılmış olarak kullanılır. Özel isimlerin sonuna gelen iyelik, bildirme ya da durum eklerinin ne olursa olsun ayrı yazılması gerekmektedir. Bu özel ismin “Kurtuluş Savaşında” olarak yazılıp çizilmesi TDK’ye göre de doğru değildir. Buna göre Kurtuluş Savaşı’nda doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Kurtuluş Savaşı’nda (doğru kullanım)
  • Kurtuluş Savaşında (yanlış kullanım)
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