Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi

Savaş sahnelerinin de yer aldığı klipte, Gördesli Makbule'nin şehit olması ve Halil Efe'nin sevdasına geniş verildi.

Klipte Kaymakam Akıncı'nın Hükümet Konağı'nda görevinin başındayken gelen bir mektup üzerine harekete geçmesi, Akıncı müfrezesini toplayarak Demirci Dağı'na çıkması ve düşmana karşı verilen çetin mücadele anlatılıyor.

20 kişilik oyuncu ekibi ile yaklaşık 4 gün süren çekimlerde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı rolünde sanatçı Barış Eren rol alırken, Gördesli Makbule 'yi Betül Nur Gökçe, Halil Efe'yi Enver Çakır, Parti Pehlivan'ı ise Alperen Kaya canlandırdı.

Sanatçı Barış Eren tarafından seslendirilen şarkının klibi için, Demirci Akıncıları'nın düşmana karşı mücadele verdiği Sarıçayır ve Hışır mevkileriyle, Akdere Mahallesi ve tarihi Hükümet Konağı'nda çekimler yapıldı.

- "Tarihini yaşatan nesil yeri geldiğinde tarihini yazar"

Sanatçı Barış Eren, AA muhabirine, Milli Mücadele'yi anlatan şarkısına bu mücadelenin geçtiği yerlerde klip çekmeyi tercih ettiğini söyledi.

Eren, "Tarihini bilen nesil tarihini yaşar, tarihini yaşatan nesil yeri geldiğinde tarihini yazar. Önce Vatan parçamızın klibini tarih kokan bu sokaklarda ve topraklarda Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın ve Demirci Akıncıları'nın verdiği mücadeleyi anlatmak için çektik." dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü olan 29 Ekim'de klibi yayımlayacaklarını dile getiren Eren, çekimlere destek verenlere teşekkür etti.

Çekimleri takip eden Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı da Milli Mücadele tarihinde Demirci'nin rolünün daha iyi anlaşılmasını istediklerini, şarkının sözleri ve klibin verilen mücadeleyi tam anlamıyla anlattığını dile getirdi.

