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’Kurtuluş Yolu’nda düzenleme

SAMSUN HABERLERİ  | 17.08.2020 13:48 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun’a gelişinin ardından Amasya’ya gidişinde kullandığı 98 kilometrelik ‘Kurtuluş Yolu’ ile ilgili ‘Sokak Sağlıklaştırma’ çalışmalarına başlandı.’Kurtuluş Yolu’nun o dönemin ruhuna uygun bir hale getirilmesi çalışmaları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi, önemli adımlar atıyor.

’Kurtuluş Yolu’nda düzenleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun’a gelişinin ardından Amasya’ya gidişinde kullandığı 98 kilometrelik ‘Kurtuluş Yolu’ ile ilgili ‘Sokak Sağlıklaştırma’ çalışmalarına başlandı.
’Kurtuluş Yolu’nun o dönemin ruhuna uygun bir hale getirilmesi çalışmaları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi, önemli adımlar atıyor. Proje çerçevesinde güzergah üzerinde yer alan İlkadım ilçesindeki Müftü Sokak ve Unkapanı Caddesi’nde sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile cephe düzenleme, peyzaj ve trafik düzenlemesi yapılacak. Çalışma kapsamında, araç ve park alanları, kaldırım ve bordürler yenilenecek. Şehrin kültürel yapısına uygun kent mobilyaları tasarlanacak. Aydınlatma ve cephe iyileştirme düzenlemeleri ile güzergah Kurtuluş yolundaki tarihi doku ile bütünleştirilecek.

Kurtuluş yoluna sokak sağlıklaştırma
Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Amacımız bir bütün olarak Kurtuluş Mücadelesi’nin Samsun’dan başlayıp tüm Anadolu’ya yayılmasını gösteren şekilde bir çalışma. Daha önce Kurtuluş Yolu üzerinde yer alan bölgelerde sanat yapılarını yaptık. Kilometre taşlarını yerleştirdik. O dönemde kullanılan araçların benzerlerini güzergaha konumlandırdık. Şimdi de Kurtuluş Yolu güzergahı üzerinde yer alan Unkapanı Caddesi ve Müftü Sokağı da içeren ’Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ başlattık. Şehrin kültürel mirasına sahip çıkıp, tarihi sokakları ihtişamlı günlerine döndürmek istiyoruz. Projemiz ile daha önce Kurtuluş Yolu’nda yaptığımız çalışmalar bütünlük arz edecek ve bu alanda kentimizin tarihi ihtişamını yansıtan bir bütünlük ortaya çıkacak" diye konuştu.

’Kurtuluş Yolu’nda düzenleme

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