YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Kurtuluşunun 102. yılında Ahlat paneli

Kurtuluşunun 102. yılında Ahlat paneli

BİTLİS HABERLERİ  | 22.02.2020 11:51 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Kurtuluşunun 102.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Kurtuluşunun 102. yılında Ahlat” konulu panel düzenlendi.
Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı Ahlat İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra panelin açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı Ahlat İlçe Başkanı Emrah Subaşı, Türk medeniyetinin, kültürünün, ilim ve irfan ışığının yükseldiği şehir olan Anadolu’nun kapısı Türklüğün tapusu Ahlat’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında düzenledikleri panele katılan herkese teşekkür etti.
Ardından Orta Çağ Tarihi Yüksek Lisans Öğrencisi Burak Albayrak tarafından moderatörlüğü yapılan panele; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi Tekin, Araştırmacı Tarihçi Yazar İsmail Yurttaş ile Orta Çağ Tarihi Doktora Öğrencisi Mustafa Köksal konuşmacı olarak katıldı.
Ahlat tarihi hakkında bilgilendirici açıklamalar yapılmasının ardından panel soru cevap şeklinde devam etti.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen panele Ahlat Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Koçak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bitlis İl Başkanı Turan Deniz, MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, Ülkü Ocakları il ve ilçe teşkilatları, bazı şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova merkezinden 5 bin kamyon kar çıkarılıp dereye döküldü

Yüksekova merkezinden 5 bin kamyon kar çıkarılıp dereye döküldü

Bitlis Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
12:30
İkindi
15:33
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Bitlis Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Umut Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Ulusoy Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hizan’da kar yağışı ve tipi

Hizan’da kar yağışı ve tipi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.