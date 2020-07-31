ÖMER FANSA - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından Türkiye'de sınırlı miktarda üretilen kuru bezelyede iki yeni çeşit geliştirildi.

"Deren" ve "İmren" adı verilen iki yeni kuru bezelye çeşidiyle Türkiye'de kuru bezelye üretim ve tüketiminin artırılması ve bakliyatta yeni bir damak alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Avrupa, ABD, Çin, Rusya ve Hindistan'da özellikle gıda sanayisinde kullanımı dolayısıyla yaygın olarak tüketilen kuru bezelyenin üretim ve tüketimi Türkiye'de genellikle az tercih ediliyor.

Enstitü müdürü Abdullah Çil, AA muhabirine, kuru bezelyenin yeşil bezelye ile karıştırılmaması gerektiğini, yeşil bezelyenin sebze, kuru bezelyenin ise bakliyat olduğunu vurguladı.

Türkiye'de daha çok taze bezelyeye yönelik tüketim alışkanlığı olduğu için kuru bezelyenin fazla üretilmediğini ifade eden Çil, bu baklagil çeşidinin ülke tarımına katacağı avantaj ile insan ve hayvan beslenmesindeki yerini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Çil, yaklaşık 10 yıldan bu yana kuru bezelye çalışmalarında bulunduklarını belirterek, Türkiye'nin ilk kuru bezelye tohumlarından olacak "Deren" ve "İmren" adında iki yeni cins tohum geliştirip tescil ettirdiklerini vurguladı.