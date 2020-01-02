Kuru incir faydaları nelerdir? Kuru incir alırken bunlara dikkat

Dut familyasına ait bir meyve olan kuru incirin besin değerlerinin son derece yüksek olduğunu belirten Ufresh Üretim Müdürü Demirayak, “Kuru incir tarih boyunca insanoğlunun en çok tükettiği meyvelerden biri olmuştur. Kuru incirin faydaları saymakla bitmezken alırken ve tüketirken bir takım unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kurutulmuş halinin yaş meyvesine oranla besin değerleri daha yüksek olan incir, kurutulduğu zaman kalsiyum bakımından yaklaşık 5 kat daha zengin bir meyve haline gelir. Bu bakımdan inanılmaz bir enerji kaynağıdır. Fakat sağlığımız ve damak tadımız için alıp tükettiğimiz kuru inciri doğru seçemezsek sağlığımızı tehdit edebilir” dedi.

KURU İNCİRİN BEYAZ GÖRÜNÜMÜNE ALDANMAYIN, DOĞAL OLANI TERCİH EDİN

İncirin anavatanı Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyetlerine devam eden ve kuru incir denildiğinde akla gelen firmaların başında yer alan Ufresh’in Üretim Müdürü, Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak incir alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Ön çelikle damağa hitap eden ardından göze hitap eden ürünlerin tercih edilmesini tavsiye eden Ziraat Mühendisi Demirayak, “Maalesef peroksit adı verilen kimyasal madde ile incirin dış görünümünü oldukça beyazlatabiliyorlar. Bu nedenle kabukları beyaz tertemiz incirden uzak durulması gerekiyor. Bundan dolayı görüntüsü doğal olan incirleri satın almaya dikkat etmeliyiz.