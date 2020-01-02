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  4. Kuru incir faydaları nelerdir? Kuru incir alırken bunlara dikkat

Kuru incir faydaları nelerdir? Kuru incir alırken bunlara dikkat

AYDIN HABERLERİ  | 02.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Kuru incir faydaları ve besin değerleri ile özellikle kış döneminde vücut direnci artırmak için tercih edilen besinler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak kuru incirin faydalarından yararlanmak isterken sağlığınızdan olmak istemiyorsanız bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü uygulanan kimyasallarla kuru incirin faydalarından çok vücudunuza zarar vermesine neden olabiliyor. Peki kuru incir alırken neler dikkat etmek gerekiyor? İşte kuru incirle ilgili bilinmesi gerekenler...

Dut familyasına ait bir meyve olan kuru incirin besin değerlerinin son derece yüksek olduğunu belirten Ufresh Üretim Müdürü Demirayak, “Kuru incir tarih boyunca insanoğlunun en çok tükettiği meyvelerden biri olmuştur. Kuru incirin faydaları saymakla bitmezken alırken ve tüketirken bir takım unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kurutulmuş halinin yaş meyvesine oranla besin değerleri daha yüksek olan incir, kurutulduğu zaman kalsiyum bakımından yaklaşık 5 kat daha zengin bir meyve haline gelir. Bu bakımdan inanılmaz bir enerji kaynağıdır. Fakat sağlığımız ve damak tadımız için alıp tükettiğimiz kuru inciri doğru seçemezsek sağlığımızı tehdit edebilir” dedi.

KURU İNCİRİN BEYAZ GÖRÜNÜMÜNE ALDANMAYIN, DOĞAL OLANI TERCİH EDİN

İncirin anavatanı Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyetlerine devam eden ve kuru incir denildiğinde akla gelen firmaların başında yer alan Ufresh’in Üretim Müdürü, Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak incir alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Ön çelikle damağa hitap eden ardından göze hitap eden ürünlerin tercih edilmesini tavsiye eden Ziraat Mühendisi Demirayak, “Maalesef peroksit adı verilen kimyasal madde ile incirin dış görünümünü oldukça beyazlatabiliyorlar. Bu nedenle kabukları beyaz tertemiz incirden uzak durulması gerekiyor. Bundan dolayı görüntüsü doğal olan incirleri satın almaya dikkat etmeliyiz.

KURU İNCİR ALIRKEN DOĞAL GÖRÜNENİ SATIN ALACAĞIZ ANCAK...

Bir diğer dikkat edilmesi gereken unsur küftür. Kuru incirde, nemli ve sıcak ortamlarda üreyebilen, mantar sınıfına ait olan bir mikroorganizma olan küf çabuk üreme konusunda yeteneklidir. Kuru incirin üstünde veya içinde küfe rastlarsanız bu durum ürünün, sağlıklı ortamlarda saklanılmadığı, su ve nem ile temas ettiğine işarettir. Küf gördüğünüz kuru incirleri satın almamalıyız ve tüketmemeliyiz” dedi.

Bu konuda firma olarak toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirten Demirayak, gıda sağlığına uygun olarak hijyenik şartlarda işlenen, uygun koşullarda saklanan ve gıda ile teması uygun maddeler kullanılarak paketlenen ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini kaydetti. (İHA)

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Kuru incir kuru incirin faydaları

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