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Kuru incir ihracatı 258 milyon dolar kazandırdı

11.10.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru incir ihracatı 258 milyon dolar kazandırdı

İZMİR (AA) - Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirden 2021-2022 ihraç sezonunda 258 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim 2021 - 7 Ekim 2022'yi kapsayan ihraç sezonu 70 bin 647 ton ihracatla geride bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye'nin dünya kuru incir ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.

Türk incirini 102 ülke insanına ulaştırdıklarını kaydeden Işık, 258 milyon dolarlık ihracatta Avrupa'nın yüzde 51 payı olduğunu aktardı.

Işık, Amerika kıtasına yüzde 2,3 artışla 53 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydederek, "Asya, Okyanusya ve Uzak Doğu ülkelerine yüzde 5,6 ivmeyle 30 milyon dolar, Orta Doğu ülkelerine yüzde 19 artışla 17 milyon dolar, Türk Cumhuriyetleri ve Slav ülkelerine 9,8 milyon dolarlık ihracat yaptık." ifadesini kullandı.

Kuru incirde 2022-2023 sezonunda verim ve kalitenin yüksek olmasını beklediklerini vurgulayan Işık, 75 bin tona ulaşarak ihracatlarını 300 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İhracat kuru incir sezon

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