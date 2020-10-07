Kuru incir ihracatında hedef 60 bin ton

GÖKHAN DÜZYOL - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, rekoltenin düşük olması nedeniyle bu sezon 60 bin ton kuru incir ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Aydın'da 37 bin 300 hektarda üretilen incir, şehrin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Ağustosta başlayan hasat döneminde yaş olarak satılan incirin büyük bir bölümü ise kurutuluyor. Kuru incirin önemli bir bölümü başta Avrupa olmak üzere 80'den fazla ülkeye gönderiliyor.

Geçen sezon 72 bin tonu Aydın’da olmak üzere Ege Bölgesi’nde 90 bin ton kuru incir hasat edildi. Bu yıl ise Ege Bölgesi’nde rekolte 85 bin ton olarak belirlendi.

- "İklim koşulları rekolteyi düşürdü"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine, iklim koşulları nedeniyle birçok üründe olduğu gibi incirde de rekoltenin düştüğünü söyledi.

Türk incirinin çok nadide bir ürün olduğunu belirten Celep, perakende olarak kuru incirin 70 liraya kadar satışının yapıldığını ifade etti.

İhracatta Türk incirinin kilogram fiyatının 7-8 dolar seviyesinde olması gerektiğini belirten Celep, "Türkiye geçen yıl yaklaşık 70 bin ton kuru incir ihraç etti. Bu sene de 60 bin ton civarında bir beklentimiz var." dedi.