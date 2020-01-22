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  4. Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası 100 milyon TL’ye mal olacak

Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası 100 milyon TL’ye mal olacak

MALATYA HABERLERİ  | 22.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

Malatya’da inşaatı devam eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası 100 milyon TL’ye mal olacak.Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Daire Başkanları ile birlikte Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatının geldiği aşama ile ilgili olarak ilgililerden bilgiler alan Başkan Gürkan, “Yeşiltepe bölgemizde yapımı devam eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatının geldiği noktayı ve yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere inşaat sahasını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık.

Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası 100 milyon TL’ye mal olacak

Malatya’da inşaatı devam eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası 100 milyon TL’ye mal olacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Daire Başkanları ile birlikte Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatının geldiği aşama ile ilgili olarak ilgililerden bilgiler alan Başkan Gürkan, “Yeşiltepe bölgemizde yapımı devam eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası inşaatının geldiği noktayı ve yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere inşaat sahasını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. İnşaat çalışmaları mevsim şartlarına göre gayet hızlı bir şekilde ilerlemekte. Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde belirtilen süre içerisinde inşaatımızı tamamlayarak kayısı üreticimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.
“Maliyet olarak baktığımızda yaklaşık 100 milyon TL tutarındaki bu yatırımımız, Malatya tarihinde gerçekleştirilen önemli bir yatırımdır “ diyen Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak böyle büyük bir yatırımın yanında diğer yatırımlarında hız kesmeden devam ediyor olması Malatya için önemli bir kazanım. Yapılan bu hizmetin sürdürülebilirlik olması noktasında ilgili firma hem personel yetiştirilmesi noktasında hem de yapılacak olan çalışmalar noktasında iki yıl süreyle çalışmalarımıza destek verecek. Bu yatırımımızın Malatya’ya, Malatyalı kayısı üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası 100 milyon TL’ye mal olacak

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