Kuru kayısıda 6 ayda 162 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Türkiye'nin 2019-20 sezonunun ilk yarısındaki kuru kayısı ihracatının 151 milyon 662 bin dolar olduğunu hatırlatan Öz, 2020-21 sezonu 6 aylık diliminde kuru kayısı ihracatından yüzde 7'lik artışla 162 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini bildirdi.

"Türkiye'ye son yıllarda ortalama 1,4 milyar dolar döviz kazandıran kuru meyve sektöründe kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzümden sonra Türkiye'ye en çok döviz kazandıran ürün oldu. Kuru kayısı üretiminde kaliteyi daha da arttırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve Malatya Ticaret Borsası iş birliğinde 'Kuru Kayısı Kalitesinin Arttırılması Projesi' kapsamında 8 kayısı boylama makinesi, 8 kurutma tüneli ve 2500 kurutma kereveti satın alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen toplam 8 üreticinin her birine kayısı boylama makinesi, kurutma tüneli ve kerevetleri ücretsiz olarak dağıttık. Kuru kayısıda 2020-21 sezonunun ikinci yarısında da benzer bir tablonun ortaya çıkacağına ve kuru kayısı ihracatından bu sezon 300 milyon doların üzerinde bir gelir elde edileceğine inanıyoruz."

Türkiye'den 104 ülkeye kuru kayısı ihraç edildiğini bildiren Öz, 2020-21 sezonunun ilk yarısında 20 milyon 416 bin dolarlık kuru kayısı ihracatıyla ABD'nin ilk sırada yer aldığını, Almanya'ya 15,4 milyon dolarlık kuru kayısı gönderirken, Fransa'ya 14 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bu ülkeleri 9,6 milyon dolarlık dış satımla Brezilya'nın takip ettiğini sözlerine ekledi.

