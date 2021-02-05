YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Kuru kayısıda 6 ayda 162 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Kuru kayısıda 6 ayda 162 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

05.02.2021 10:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz: - "Kuru kayısı ihracatından bu sezon 300 milyon doların üzerinde bir gelir elde edileceğine inanıyoruz"

İZMİR (AA) - Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, miktar bazında azalışa rağmen 2020-21 sezonunun 6 aylık diliminde kuru kayısı ihracatından yüzde 7'lik artışla 162 milyon dolarlık gelir elde edildiğini bildirdi.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kuru kayısı ihracatında dünya lideri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 2019-20 sezonunun ilk yarısındaki kuru kayısı ihracatının 151 milyon 662 bin dolar olduğunu hatırlatan Öz, 2020-21 sezonu 6 aylık diliminde kuru kayısı ihracatından yüzde 7'lik artışla 162 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini bildirdi.

Kuru kayısı ihracatında miktar bazında 2019-20 sezonunun ilk yarısında 58 bin 604 ton kuru kayısı ihraç edildiğini kaydeden Öz, 2020-21 sezonunun 6 aylık diliminde ise 50 bin 35 ton kuru kayısı ihraç edildiğini belirtti.

Miktar bazındaki azalışta, rekolte düşüklüğünün ve salgın nedeniyle ithalatçıların stoksuz çalışma yaklaşımının etkili olduğunu öne süren Öz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'ye son yıllarda ortalama 1,4 milyar dolar döviz kazandıran kuru meyve sektöründe kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzümden sonra Türkiye'ye en çok döviz kazandıran ürün oldu. Kuru kayısı üretiminde kaliteyi daha da arttırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve Malatya Ticaret Borsası iş birliğinde 'Kuru Kayısı Kalitesinin Arttırılması Projesi' kapsamında 8 kayısı boylama makinesi, 8 kurutma tüneli ve 2500 kurutma kereveti satın alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen toplam 8 üreticinin her birine kayısı boylama makinesi, kurutma tüneli ve kerevetleri ücretsiz olarak dağıttık. Kuru kayısıda 2020-21 sezonunun ikinci yarısında da benzer bir tablonun ortaya çıkacağına ve kuru kayısı ihracatından bu sezon 300 milyon doların üzerinde bir gelir elde edileceğine inanıyoruz."

Türkiye'den 104 ülkeye kuru kayısı ihraç edildiğini bildiren Öz, 2020-21 sezonunun ilk yarısında 20 milyon 416 bin dolarlık kuru kayısı ihracatıyla ABD'nin ilk sırada yer aldığını, Almanya'ya 15,4 milyon dolarlık kuru kayısı gönderirken, Fransa'ya 14 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bu ülkeleri 9,6 milyon dolarlık dış satımla Brezilya'nın takip ettiğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:06
Öğle
13:30
İkindi
16:19
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Zeytin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Aşağı bakmak sağlığı tehdit ediyor

Aşağı bakmak sağlığı tehdit ediyor

Önce sanal sonra gerçeği açılsın

Önce sanal sonra gerçeği açılsın

Menemenspor, Tuzlaspor deplasmanında puan arayacak

Menemenspor, Tuzlaspor deplasmanında puan arayacak

Menemenspor, Tuzlaspor deplasmanında puan arayacak

Menemenspor, Tuzlaspor deplasmanında puan arayacak

Arkas Spor, Spor Toto'nun konuğu olacak

Arkas Spor, Spor Toto'nun konuğu olacak

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması maç programı belirlendi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması maç programı belirlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.