Kuru meyve ihracatı 866 milyon dolar kazandırdı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin geleneksel ihraç kalemlerinden kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıdan bu sezon 866 milyon 127 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinin verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin üretimde ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde sezonun başladığı 26 Eylül 2019'dan 13 Haziran 2020'ye kadar olan dönemde ihracat, bir önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 210 milyon 127 bin dolara yükseldi.

En fazla kuru incir ihracatı 30 milyon 381 bin dolarla Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'ya kuru incir ihracatı, Kovid-19 sürecinde talebin artmasıyla yüzde 23 yükseldi. Almanya'yı 29 milyon 428 bin dolarla Fransa, 27 milyon 572 bin dolarla ABD izledi.

Son dönemde ihracatçıların hedef pazar olarak belirlediği Çin'e ise ihracat artış hızında düşüş yaşansa da yükseliş eğilimi devam etti. Söz konusu dönemde Çin'e kuru incir ihracatı yüzde 85 artışla 5,5 milyon dolara çıktı.

Öte yandan Rusya'ya kuru incir ihracatı da yüzde 88 artarak 2 milyon 536 bin dolara çıktı.