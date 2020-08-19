Kuruçeşme tramvay hattı için dev adım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme Tramvay hattı için 21 Eylül’de ihaleye çıkacak.

Ulaşımda konforu arttırma hedefiyle yatırımlarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya öncelik vererek raylı sistem yatırımlarını bir bir Kocaeli’ye kazandırıyor. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin dört bir yanında sürdürdüğü projelere Kuruçeşme tramvay hattını da ekliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Ağustos ayı Büyükşehir Meclis Toplantısı’nda imara işlenen Kuruçeşme tramvay hattı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Eylül Pazartesi günü ihale yapılacak. E-İhale olarak düzenlenecek Kuruçeşme Tramvay Hattı Yapım İşi ile İzmit Otogarı’ndan Kuruçeşme’ye ulaşım daha hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleşecek.

Plajyolu-Kuruçeşme arasında yapılacak olan tramvay hattı, Plajyolu durağından Kuruçeşme kavşağına doğru D-100 üzerinden 332 metre çelik tramvay köprüsü ile geçecek. Mevcutta bulunan D-100 İstanbul yönüne gidiş için İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinden bağlantı sağlanacak ve Kuruçeşme kavşağı yeniden düzenlenecek. Toplamda 812 metre çift hat için 1 adet istasyon ve 2 adet yaya köprüsü yapılacak. Tramvay hattının geçtiği güzergahta bulunan mevcut yollar ve İzmit -İstanbul yönü Batı Otoyol girişi yenilenecek. Güzergah üzerinde bulunan altyapıların deplasesi de bu proje kapsamında yapılacak. Hattın enerjisini sağlamak için 1 adet trafo merkezi de kurulacak.

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23.4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16’ya ulaşacak ve yeni yapılacak olanla birlikte 6 adet trafo merkezi hizmet verecek.

