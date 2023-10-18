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KURULUŞ OSMAN 133. BÖLÜM İZLE! ATV Kuruluş Osman dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti

18.10.2023 18:54 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. 2019 yılı Kasım ayında yayın hayatına başlayan Kuruluş Osman dizisi 4 Ekim Çarşamba akşamı beşinci sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü hakkında merak edilen detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti

Kuruluş Osman 133. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hız kazandı. Her çarşamba akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'nın 5. sezonu 4 Ekim 2023 Çarşamba akşamı başladı. Dizi, 133. bölümü ile 18 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman her çarşamba akşamı ATV'de yayınlanıyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

kuruluş soman 133. bölüm

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman dizisinin 132. bölümünde;

Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya!

Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister! Osman Bey başkaldırırsa Yakup Bey bunun hesabını soracaktır. Osman Bey, ne karar alacaktır?

Cerkutay'ın dönüşü!

Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Onun dönüşüyle sarayda bir bayram havası oluşur. Fakat Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir. Osman Bey'lere kızgındır. Cerkutay ve Osman Bey'in arasında neler yaşanacaktır?

Osman Bey zafer için neler yapacak?

Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bırakmıştır. Fakat bununla yetinmeyecektir. Osman Bey Yakup Bey'in hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade eder. Osman Bey bu rekabetten zaferle çıkmak için neler yapacaktır?

kuruluş osman yüz otuz üç

Orhan, Mehmet ve Holofira arasında neler yaşanacak?

Sancaksızlar yurdunda Mehmet ve Orhan arasında gerilim yaşanır. Orhan, Holofira'yı ne olursa olsun oradan alacaktır. Mehmet ve Orhan arasında neler yaşanacaktır? Orhan, Holofira'yı almak için ne yapacaktır?

Orhan ve Holofira yüzleşiyor!

Holofira yurduna dönmek ister. Orhan ise buna sıcak bakmaz! Orhan'a öfkeli olan Holofira içindekileri döker! Holofira ve Orhan'ın yüzleşmesi nasıl sonuçlanacaktır? Orhan, Holofira'yı yurduna götürecek midir?

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un rekabeti!

Alaeddin'in elindeki hazine haritasını bilen Gonca ne edip haritayı alacağını söyler. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun, Konya dönüşünde kervansarayda karşılaşırlar. Gonca, hazine haritasını ele geçirebilecek midir?

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Alaeddin Bey ve annesi Bala Hatun kavuşuyor!

Alaeddin ve Bala Hatun nihayet kavuşurlar. Bala Hatun, Yakup Bey'in Osman Bey'den biat istediğini söyler. Alaeddin bu haber karşısında ne yapacaktır?

Saadet Hatun neler yapacak?

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun, Uç Pazar'a gelmiştir. Yakup Bey'e yapılan suikast girişimini yeni öğrenen Saadet Hatun'un öfkesi nelere sebep olacaktır?

Osman Bey ve Yakup Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

Osman Bey, cümle beyler ve Yakup Bey'i sarayında ağırlayacaktır. Mehmet ise Yakup Bey Yenişehir'den çıkana kadar pusatlarını hazır tutacaktır. Osman Bey'in beyleri toplamaktaki asıl niyeti nedir? Osman Bey ve Yakup Bey'in arasındaki soğuk savaş neyle sonuçlanacaktır?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM KONUSU

Kuruluş Osman dizisinin 133. bölümünde;

"Zalime merhamet, mazluma ihanettir!"

Osman Bey ve Yakup Bey hazinenin peşinde

Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Hazine'den haberdar olmuştur. Osman Bey, Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir. Osman Bey'in böyle düşünmesinin sebebi nedir?

Yakup Bey'in hamlesi nasıl olacaktır?

Gonca Hatun fermanı getirmiştir. Yakup Bey hazineyi de öğrenir. İktidar için her şeyin meşru kılındığını düşünen Yakup Bey'in hazineyi kimseye bırakmaya niyeti yoktur. Yakup Bey nasıl bir hamle yapacaktır?

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Orhan Bey ve Alaeddin Bey'in görevi

Osman Bey oğullarına vazife verir. Alaeddin Bey, Yakup Bey'in attığı bütün adımlardan haberdar olacaktır. Orhan Bey ise hazineyi bulacaktır. Orhan Bey hazineyi bulmak için çıktığı yolda Holofira da sürpriz bir şekilde ona katılacaktır.

Orhan Bey ve Mehmet Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

Hazinenin Germiyan'ın hakkı olduğunu düşünen Mehmet Bey ve Orhan Bey arasına neler yaşanacaktır? Hazineyi kim ele geçirecektir?

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun arasında arasında neler yaşanacak?

Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a rağmen vazifesinde başarılı olabilecek midir? Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a "Yoksa bana sevdalı mısın?" diye sorar. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında neler yaşanacaktır?

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Osman Bey, Sancaksızlar'dan hesap soruyor!

Osman Bey Sancaksız'lardan neyin hesabını sorar? Sancaksızlar, Osman Bey'in tavrı sonrası ne yapacaklardır?

Uç pazarın akıbeti ne olacak?

Malhun Hatun, Uç Pazar'a gider. Saadet Hatun'la aralarındaki gerilim tırmanmaya başlayacaktır. Malhun Hatun ve Saadet Hatun arasında soğuk savaş mı başlayacaktır? Yakup Bey, Cerkutay'ın Uç Pazar'ın hamisi olduğunu duyurur. Cerkutay bu vazifeyi nasıl kabul etmiştir?

Osman Bey ve Bala Hatun nereye gidecektir?

Osman Bey fitnenin başladığı yere yürüyecek hesap soracaktır. Bala Hatun da Osman Bey'le gidecektir. Osman Bey nereye gidecektir? Osman Bey'i gittiği yerde Yakup Bey karşılar. Orayı mülk edinmiştir. Osman Bey, Yakup Bey'i görmeyi beklememektedir.

KURULUŞ OSMAN 133. BÖLÜMÜ İZLE!

Kuruluş Osman dizisinin 133. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi İnternet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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