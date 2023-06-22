Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un son hali çok konuşuldu! Yeni imajı olay oldu

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun rolüne hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, dün eşi Berk Oktay ile birlikte arkadaşları Eda Ece'nin düğününe katıldı.

Yeni imajıyla geceye damga vuran Yıldız Çağrı Atiksoy'un son hali çok beğenildi. Saçlarının rengini sarı yapan Atiksoy'un tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Saç rengin çok yakışmış', 'Ne kadar da naif', 'Güzelliğin halis mi?', 'Tek kelimeyle bayıldım', 'Peri kızı gibi' gibi yorumlar yapıldı.

İzmir Karşıyaka doğumlu başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında dünyaya geldi.

Lise eğitiminin ardından İzmir Ege Sanat Merkezi'nde ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Atiksoy, ilk oyunculuk deneyimini 2004 yılında ekrana gelen Büyük Buluşma adlı dizi ile yaşadı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.

Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı.





