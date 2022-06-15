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  4. Kuruluş Osman'ın sezon finalinde sürpriz ayrılıklar! Hangi oyuncular veda etti?

Kuruluş Osman'ın sezon finalinde sürpriz ayrılıklar! Hangi oyuncular veda etti?

15.06.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 98. bölümüyle sezon finali yaptı. Kuruluş Osman'ın sezon finalinde 3 oyuncu veda etti. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da sosyal medya hesabından ayrılan oyunculara teşekkür paylaşımı yaptı.

Kuruluş Osman'ın sezon finalinde sürpriz ayrılıklar! Hangi oyuncular veda etti?

ATV'de çarşamba akşamları yayınlanan ve 98. bölümüyle 3. sezon finalini yapan Kuruluş Osman dizisinin sezon finalinde 3 ayrılık yaşandı.

Dizinin 1. bölümünden beri Aygül karakterini canlandıran Buse Arslan, Demirci Davud karakterini canlandıran Ahmet Yenilmez ve Romanos karakterini canlandıran Erol Ozan Ayhan diziden ayrıldı.

YAPIMCIDAN VEDA MESAJLARI

Yapımcı Mehmet Bozdağ, Ahmet Yenilmez'e veda paylaşımı yaparak "Tarihimizi anlatırken bizlere yol arkadaşlığı yapan, fetihlerimizin mimarlarından, obamızın demir ustası Demirci Davud karakterine bu akşam veda ettik. Bu role yüreğini koyan sevgili Ahmet Yenilmez ağabeye emekleri için çok teşekkür ederim. Yüreğine, bileğine sağlık." dedi.

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Buse Arslan'a da teşekkür eden Bozdağ "Aygül Hatun karakterini hakkıyla canlandıran Buse Arslan’a emekleri için çok teşekkür ederim. Bozdağ Film ailesi olarak sanat hayatında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
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KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ ÖZETİ

Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

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Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır. Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır.

Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir? Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser.Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?

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Kuruluş Osman dizisi
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