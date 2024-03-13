Kuruluştan Kurtuluşa Anadolu Medeniyetleri Defilesi ayakta alkışlandı

Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi işbirliğinde Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Kuruluştan Kurtuluşa Anadolu Medeniyetleri Defilesi düzenlendi. Anadolu kadınları Bacıyan-ı Rum, Hayme Anaları, Bala Hatunları, Halime Hatunları, Nilüfer Hatunları ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna beşiklik eden Şerife Onbaşıları, Kara Fatmaları, Halide Onbaşıları, İlk Türk Kadın Pilotumuz Sabiha Gökçenleri konu alan defile ayakta alkışlandı.

Kadının hayatımızdaki önemini ifade eden mesajların verildiği defilede konuşma yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, “Rahmetli Neşet Ertaş’ın ifade ettiği gibi onlar insan biz ise insan oğluyuz. onlar anne, bacı, kızlarımız, onlar her şeyimiz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ise yaptığı konuşmada anlamlı ve güzel bir çalışmanın gerçekleştirildiğini belirterek programda emeği olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Programın sonunda Cumhuriyetimizin ’100. Yılı’ vurgusu yapılarak açılan Türk Bayrağı ayakta alkışlandı. Bilecik Belediye Başkan Vekili Ahmet Gürses ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Nilüfer Karakoç’a hediye takdim edildiği programda ardından Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’nün hazırlamış olduğu 100. Yıl Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Renkli ve güzel görüntülerin oluştuğu defile fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

