Kuruluşunun 102. yılında Azerbaycan ve Türk Dünyası söyleşisi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Kuruluşunun 102. Yılında Azerbaycan ve Türk Dünyası” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez moderatörlüğünde sosyal medyada canlı yayın yapılan söyleşiye Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Ganire Paşayeva katıldı. Paşayeva, Azerbaycan’ın kuruluş aşaması, Türkiye Azerbaycan ilişkileri ve Türk Dünyasında Türkiye ve Azerbaycan konuları hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Paşayeva, “28 Mayıs 1918’de, Gürcistan’ın Tiflis şehrinde, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından Azerbaycan’ın bağımsızlığı ilan edilmiştir. Azerbaycan, günümüze kadar gelen süreçte birçok zorluklarla mücadele etmiş ve bunların üstesinden gelerek yoluna devam etmiştir. Ayrıca Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan Osmanlı Devleti’dir. Bu tarihlerde Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun yardımları için minnettarlığımızı bir defa daha söylemiş olalım” dedi.

Bir millet iki devlet olarak tarihten gelen bağlılığımızın hep devam edeceğini söyleyen Paşayeva, Türkiye ve Azerbaycan’ın güçlü olmasının Türk dünyası için önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan’ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin samimiyetinin birilerini rahatsız ettiğini, ancak gençlerin bu samimi duygularla kendilerini yetiştirerek ülkelerine katkı sunmaları gerektiğini ifade etti

TOGÜ Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez ise iki ülke arasındaki ilişkilerin yüzyıllarca süreceğini, çünkü Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli rol oynayan Mehmet Emin Resulzade’nin “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” dediğini hatırlattı. Yükselen bayrakların iki ülke gençleri tarafından daima ileriye taşınacağını ifade eden Sönmez, Rahmetli Abdurrahim Karakoç’un “Beden ölür çürür, cana bakın siz, Kim kiminle yürür, ona bakın siz” dizelerini söyleyerek Türk dünyasının beraber olduğunu, sadece Azerbaycan olarak değil bütün Turan ellerinin beraber olduğunu ifade etti.

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