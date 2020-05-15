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Kurum amirlerinden Covid-19 denetlemesi

MANİSA HABERLERİ  | 15.05.2020 13:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde kurum amirleri, esnafların yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyum gösterip göstermediğini denetleyip, bilgilendirmelerde bulundu.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulması salgının yayılım hızını doğrudan etkiliyor.

Manisa’nın Kula ilçesinde kurum amirleri, esnafların yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyum gösterip göstermediğini denetleyip, bilgilendirmelerde bulundu.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulması salgının yayılım hızını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda ilgili makamlarca açıklanan normalleşme takvimi çerçevesinde geçtiğimiz günlerde belirli şartlar kapsamında hizmete yeniden başlayan bayan kuaförleri ve erkek berberleri, yayımlanan genelge kapsamında hizmet vermeye devam ediyor. Aynı şekilde market ve toplu taşıma vasıtalarında da alınan kararlar uygulanmaya devam ediyor.
Kula’da da ilgili kurum amirleri, ilçe genelinde ortaklaşa bir denetleme gerçekleştirdi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar’ın koordinesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amir yardımcısı Servet Ceren ve Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu ilçe genelindeki bayan kuaförleri, erkek berberleri, lokanta, fırın ve marketleri denetledi. Yayımlanan genelge kapsamında kuaför ve berberlerde özellikle uyulması gereken kuralları denetleyen ekip, aynı zamanda bilgilendirmelerde yaptı.
Kula’da Covid-19 ile mücadeleyi iyi götürdüklerini ifade eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, “Covid-19 ile mücadele kapsamında bugün esnaf odamız ve daire müdürlerimiz ile lokanta, fırın, berber, kuaför ve marketlerimizi tedbirler gereği denetledik. Şükürler olsun gördük ki, tüm esnaflarımız kurallara azami derecede dikkat ediyor. Ufak tefek eksiği ve kusuru olanlara da gerekli uyarıları yaptık. Kula’mız Covid-19 ile mücadeleyi çok iyi götürmektedir. Bu önlemlere dikkat ederek bu belayı Kula’ya hiç bulaştırmadan geçirmeyi hedefliyoruz. Alınan tüm kararlara özen gösteren esnaflarımıza teşekkür ediyorum, her şey hepimizin sağlığı için.” dedi.

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