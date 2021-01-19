Kurum İç Değerlendirme Takımı bin 91 kişi ile görüştü

Bartın Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Takımı tarafından kurumsal kalite geliştirme çalışmaları kapsamında 23 çevrimiçi toplantıda bin 91 kişiden görüş aldı.

Bartın Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği ve ardından Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından görevlendirilen Kurum İç Değerlendirme Takımı, çevrimiçi ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Bartın Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının objektif bir şekilde değerlendirilmesi için 23 çevrimiçi inceleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. 2020 yılı kurum iç değerlendirme raporu hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, 2019 yılında hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporunun ve YÖKAK Dış Değerlendirme Geri Bildirim Raporunun incelenmesinin ardından oluşturulan planlamayla birlikte başlatıldı.

Çevrimiçi ziyaretlerde aralarında birim yöneticileri, akademik-idari personel ve öğrencilerin olduğu bin 91 kişi ile görüşüldü. Bu toplantılar sonucunda kurumun güçlü ve gelişmeye açık yönleri üzerine yapılan değerlendirmeleri içeren “Kurum İç Değerlendirme Geri Bildirim Raporu” hazırlandı. Bu rapor Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un başkanlık ettiği Kalite Komisyonuna sunularak, ziyaretlerde yapılan gözlemler aktarıldı.

Gerçekleştirilen gayretli çalışmalardan dolayı Kurum İç Değerlendirme Takımını tebrik eden Rektör Uzun, “Kurumumuzun kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin olarak gerçekleştirdiğimiz Kurum İç Değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin kalite güvencesi sisteminin gelişmesine katkı sunacaktır. Sürekli iyileşme anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarla, Bartın Üniversitesi ailesi olarak tüm bileşenlerimizle geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yapılan özverili çalışmalardan dolayı takımın başkanlığını yapan Prof. Dr. Sevim Çelik’e, Kurum İç Değerlendirme Takımımızda yer alan Prof. Dr. Çetin Semerci, Prof. Dr. Osman Gençel, Doç. Dr. Fatma Ünal, Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi, Mehmet Kara, Melis Köksal, Yakup Önal, Ömer Faruk Koyunoğlu, öğrenci konseyi üyeleri ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



