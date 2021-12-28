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Kurum müdürleri AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurum müdürleri AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bazı kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, oylamaya katılarak "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tülek, haber kategorisinde Anton Brink'in "Uyuyan yanardağ faaliyete geçti", yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunay güzelliği" ve Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafına oy verdi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça da haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğraflarını oyladı.

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