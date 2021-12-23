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Kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Altındal, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Altındal, "haber" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", "yaşam" kategorisinde " Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" ve "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde çektiği "El ense" karesine oy verdi.

İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ise tercihini "haber" kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafından yana kullandı.

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