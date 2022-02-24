Kurumsal hediye kartı MultiGift işverenlere kolaylık, çalışanlara seçenek sunuyor

İSTANBUL (AA) - Multinet Up’ın yeni nesil kurumsal hediye çözümü MultiGift ile şirketler, tek bir kart üzerinden çalışanlarına marketten giyime, elektronikten e-ticarete farklı alanlarda hediye sunma esnekliğinden yararlanırken, çalışanlar da hediyelerini binlerce marka arasından kendileri seçme özgürlüğüne sahip oluyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up'ın 2004’te Türkiye’nin ilk kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı olarak hayata geçirdiği MultiGift, esnek yan haklar, çalışan motivasyonu ve teşvik uygulamaları kapsamında çalışan memnuniyetini artırmak isteyen her ölçekten firmaya çözüm sunuyor.

MultiGift’i tercih eden şirketler, tek bir kart üzerinden çalışanlarına marketten giyime, elektronikten e-ticarete farklı alanlarda hediye sunma esnekliğinden yararlanıyor.

Şirket çalışanlarına veya bayi, müşteri ve tedarikçi gibi iş ortaklarına hediye göndermek isteyen firma yetkilileri, Multinet Up’ın uçtan uca dijital hizmetleri sayesinde tüm işlemlerini kolayca yapıyor, hediye gönderilecek kişi sayısı kaç olursa olsun MultiGift’in operasyonel kolaylığından ve maliyet avantajlarından faydalanıyor. MultiGift kullanıcıları ise kendilerine tanımlanan bakiyeleri Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin noktada harcayabiliyor.

- Herkese hitap eden seçenekler MultiGift’te

Çalışanların yaşına, cinsiyetine, medeni durumuna ve yaşam tarzına yönelik farklılık gösteren tüm ihtiyaçlarına yanıt veren MultiGift’in geniş tedarikçi ağında lüks tüketimden temel gıdaya, teknolojiden ofis koltuğuna, ev eşyasından giyime, herkesin ihtiyacına göre onlarca farklı kategori bulunuyor.

Çağrı, KİM Market, Onur Market, Happy Center, Mopaş gibi Türkiye genelinde binlerce markette geçerli MultiGift hediye kartının yanı sıra MultiGift’in A101, CarrefourSA, Trendyol, Morhipo, Ikea, Vakko, Mavi gibi marka çözümleri de mevcut bulunuyor.

Multinet Up, şirketlere işveren markası alanında öne çıkma fırsatı sunuyor. Geçen yıl kurumsal müşterilerinin yan hak uygulamalarında kullanabilecekleri tek bir dijital platform oluşturmayı da hedefleyen şirket, devreye aldığı yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop ile kurumsal hediye sektörüne yenilikçi bir boyut daha kazandırdı.

Türkiye’nin 81 iline 2-7 iş günü içinde teslimat yapan MultiGift Shop, özellikle uzaktan ve hibrit çalışma uygulamalarını benimseyen şirketlerde, kurumsal hediyenin online adresi olarak hizmet veriyor.

- "Esnek çözümler oldukça revaçta"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, salgınla birlikte gerek kurumsal şirketlerde gerekse KOBİ ve mikro ölçekli firmalarda çalışan bağlılığı ve motivasyonunun daha da önemli hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğum günü, evlilik, kıdem gibi özel günlerde veya yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde yapılan sosyal yardım uygulamalarında hem firma yetkililerini yormayacak hem de çalışanların beklentilerine cevap verebilecek esnek çözümler oldukça revaçta. 2021’de Kuantum Araştırma iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Pazar ve Segmentasyon Araştırması’nın sonuçlarına göre işverenlerin kurumsal hediye tercihlerinde en etkili unsurlar hediye kartının sağladığı indirim oranı, geçerli olduğu markaların sayısı ve niteliği, tek fatura ile ödeme kolaylığı ve online satın alma olanağı. Bu noktada MultiGift yeni nesil bir alternatif olarak tercih ediliyor. Prestijli markalardan oluşan harcama noktalarının çeşitliği ve dijital kullanım alternatifleri sayesinde kullanıcıları memnun eden MultiGift, işverenleri de operasyonel kolaylığı ve maliyet avantajları nedeniyle mutlu ediyor."

