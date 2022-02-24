YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kurumsal hediye kartı MultiGift işverenlere kolaylık, çalışanlara seçenek sunuyor

Kurumsal hediye kartı MultiGift işverenlere kolaylık, çalışanlara seçenek sunuyor

24.02.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık: - "MultiGift yeni nesil bir alternatif olarak tercih ediliyor. Prestijli markalardan oluşan harcama noktalarının çeşitliği ve dijital kullanım alternatifleri sayesinde kullanıcıları memnun eden MultiGift, işverenleri de operasyonel kolaylığı ve maliyet avantajları nedeniyle mutlu ediyor"

İSTANBUL (AA) - Multinet Up’ın yeni nesil kurumsal hediye çözümü MultiGift ile şirketler, tek bir kart üzerinden çalışanlarına marketten giyime, elektronikten e-ticarete farklı alanlarda hediye sunma esnekliğinden yararlanırken, çalışanlar da hediyelerini binlerce marka arasından kendileri seçme özgürlüğüne sahip oluyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up'ın 2004’te Türkiye’nin ilk kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı olarak hayata geçirdiği MultiGift, esnek yan haklar, çalışan motivasyonu ve teşvik uygulamaları kapsamında çalışan memnuniyetini artırmak isteyen her ölçekten firmaya çözüm sunuyor.

MultiGift’i tercih eden şirketler, tek bir kart üzerinden çalışanlarına marketten giyime, elektronikten e-ticarete farklı alanlarda hediye sunma esnekliğinden yararlanıyor.

Şirket çalışanlarına veya bayi, müşteri ve tedarikçi gibi iş ortaklarına hediye göndermek isteyen firma yetkilileri, Multinet Up’ın uçtan uca dijital hizmetleri sayesinde tüm işlemlerini kolayca yapıyor, hediye gönderilecek kişi sayısı kaç olursa olsun MultiGift’in operasyonel kolaylığından ve maliyet avantajlarından faydalanıyor. MultiGift kullanıcıları ise kendilerine tanımlanan bakiyeleri Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin noktada harcayabiliyor.

- Herkese hitap eden seçenekler MultiGift’te

Çalışanların yaşına, cinsiyetine, medeni durumuna ve yaşam tarzına yönelik farklılık gösteren tüm ihtiyaçlarına yanıt veren MultiGift’in geniş tedarikçi ağında lüks tüketimden temel gıdaya, teknolojiden ofis koltuğuna, ev eşyasından giyime, herkesin ihtiyacına göre onlarca farklı kategori bulunuyor.

Çağrı, KİM Market, Onur Market, Happy Center, Mopaş gibi Türkiye genelinde binlerce markette geçerli MultiGift hediye kartının yanı sıra MultiGift’in A101, CarrefourSA, Trendyol, Morhipo, Ikea, Vakko, Mavi gibi marka çözümleri de mevcut bulunuyor.

Multinet Up, şirketlere işveren markası alanında öne çıkma fırsatı sunuyor. Geçen yıl kurumsal müşterilerinin yan hak uygulamalarında kullanabilecekleri tek bir dijital platform oluşturmayı da hedefleyen şirket, devreye aldığı yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop ile kurumsal hediye sektörüne yenilikçi bir boyut daha kazandırdı.

Türkiye’nin 81 iline 2-7 iş günü içinde teslimat yapan MultiGift Shop, özellikle uzaktan ve hibrit çalışma uygulamalarını benimseyen şirketlerde, kurumsal hediyenin online adresi olarak hizmet veriyor.

- "Esnek çözümler oldukça revaçta"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, salgınla birlikte gerek kurumsal şirketlerde gerekse KOBİ ve mikro ölçekli firmalarda çalışan bağlılığı ve motivasyonunun daha da önemli hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğum günü, evlilik, kıdem gibi özel günlerde veya yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde yapılan sosyal yardım uygulamalarında hem firma yetkililerini yormayacak hem de çalışanların beklentilerine cevap verebilecek esnek çözümler oldukça revaçta. 2021’de Kuantum Araştırma iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Pazar ve Segmentasyon Araştırması’nın sonuçlarına göre işverenlerin kurumsal hediye tercihlerinde en etkili unsurlar hediye kartının sağladığı indirim oranı, geçerli olduğu markaların sayısı ve niteliği, tek fatura ile ödeme kolaylığı ve online satın alma olanağı. Bu noktada MultiGift yeni nesil bir alternatif olarak tercih ediliyor. Prestijli markalardan oluşan harcama noktalarının çeşitliği ve dijital kullanım alternatifleri sayesinde kullanıcıları memnun eden MultiGift, işverenleri de operasyonel kolaylığı ve maliyet avantajları nedeniyle mutlu ediyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Van'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldıVan'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı
Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyorUkrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Şubat Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
13:22
İkindi
16:26
Akşam
18:58
Yatsı
20:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hastalıktan eser kalmayacak: Hemen yemeye başlayın!

Hastalıktan eser kalmayacak: Hemen yemeye başlayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Kalp masajı yaptı! “Köpeğim olmasa şimdi duldum”

Kalp masajı yaptı! “Köpeğim olmasa şimdi duldum”

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.