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Kurusıkı tabancaları gerçek silahlara çevirdi

22.01.2021 08:27 | Son Güncelleme:
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Kurusıkı tabancaları gerçek silahlara çevirdi

Denizli’de yasadışı silah imal ederek ticaretini gerçekleştiren ve uyuşturucu madde bulundurma ile kullanmak suçundan 1 şüpheli polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.

Denizli’de yasadışı silah imal ederek ticaretini gerçekleştiren ve uyuşturucu madde bulundurma ile kullanmak suçundan 1 şüpheli polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Kurusıkı tabancalar üzerinde tadilat yaparak ateşli silahlara çeviren şüpheli adliyeye sevk edildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri “silah kaçakçılığı” suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde hafif makineli görünümlü kurusıkı tabanlar üzerinde tadilatlar yaparak ateşli silahlara dönüştürüldüğü ve bu silahların yasadışı yollar ile satıldığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için ikametine operasyon düzenlendi.

Silah, silah parçaları ve uyuşturucu ele geçirildi
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda, 23 adet tabanca mekanizma parçası, 2 adet yapım aşamasında kurusıkından bozma hafif makineli görünümlü tabanca, 3 adet şarjör, 5 adet tabanca gövdesi, 29 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve muhtelif miktar ile çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli yakalanmasının ardından adli makamlarca işlem yapıldı
Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanun kapsamında ki “Yasadışı silah imal ve ticareti yapma” ile “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçlarından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca işlem yapıldı.

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