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Kuruyan Meke Gölü çöle benzeyen görüntüsüyle ziyaretçilerini hayal kırıklığına uğratıyor

08.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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Kış aylarının kurak geçmesi ve yıl içindeki yağış azlığı göldeki su varlığının yok olmasına neden oldu

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde görünümü nedeniyle "dünyanın nazar boncuğu" olarak da adlandırılan Meke Gölü, suyun çekilmesiyle kurudu.

Volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluşan Meke Gölü, daha önce büyüleyici manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyordu.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin kamp yapıp yüzdüğü göl, küresel ısınma, bölgedeki sulu tarımın yaygınlaşması ve yer altı su seviyesinin çekilmesiyle günden güne kurudu.

Karapınar-Ereğli kara yolunun 7'nci kilometresindeki göl, kuraklığın etkisiyle adeta çöle döndü.

- Ziyaretçilerin içi sızlıyor

Göle gelen Kürşat Ceylan, AA muhabirine, Meke'nin bu kadar kurak halini daha önce görmediğini söyledi.

Meke Gölü’nün eski halinden eser kalmadığını, kurak görüntüsüyle karşılaşan ziyaretçilerin hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Ceylan, "İçinde görülen 8-10 santimetrelik derinlikteki su, yağmur suyu. Su varlığı ev içi kadar alanda sınırlı. O da zaten gölün kendi suyu değil. Kenarlardan akan yağmur suyu. Ocak ayı içerisindeyiz, geçen yıl bugünlerde her yer karla kaplıydı. Bugün ise hava güneşli ve 13-14 derece sıcaklık var." diye konuştu.

Ceylan, göldeki su seviyesinin yıldan yıla azaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Önceden burada yüzülüyordu. Hatta 'yüzmek tehlikelidir' diye uyarı levhaları vardı. Şimdi çöle benziyor, eski güzelliği kayboldu, insanın içi parçalanıyor. Tarımsal sulamanın suların çekilmesinde etkisi olduğunu düşünüyorum. Suyu bilinçli kullanmamız gerekiyor. Yoksa bu doğal güzellikler bir bir yok oluyor."

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