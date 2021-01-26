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Kurye kavşakta motosikleti devirdi: 1 yaralı

26.01.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Kurye kavşakta motosikleti devirdi: 1 yaralı

Adıyaman’da, kavşakta kontrolünü kaybederek motosikleti deviren kurye yaralandı.Edinilen bilgilere göre, bir firmaya kurye olarak çalışan Sinan T., idaresindeki 02 AAH 176 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Altınşehir Köprülü Kavşakta devrildi.

Adıyaman’da, kavşakta kontrolünü kaybederek motosikleti deviren kurye yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, bir firmaya kurye olarak çalışan Sinan T., idaresindeki 02 AAH 176 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Altınşehir Köprülü Kavşakta devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Sinan T., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sinan T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kurye kavşakta motosikleti devirdi: 1 yaralı

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