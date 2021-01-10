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Kuryenin elektrikli bisikletini çalan şüpheli tutuklandı

10.01.2021 18:24 | Son Güncelleme:
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Kuryenin elektrikli bisikletini çalan şüpheli tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde dağıtıma çıkan kuryenin motosikletini çalan ve sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.Olay, Aydın merkez Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 210 sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde dağıtıma çıkan kuryenin motosikletini çalan ve sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Olay, Aydın merkez Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 210 sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde aperatif yemek kuryesi olarak çalışan Y.Ö. 210 sokak üzerindeki bir apartmana sipariş teslim etmek için girdi. Apartmandan çıktığında elektrikli bisikletinin çalındığını fark eden Y.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler gerekli incelemeyi yaparak Y.Ö.’yü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Bölgede araştırma yapan Motosikletli Polis Timleri Orta Mahalle 203 sokakta durumundan şüphelendikleri elektrikli bisikletli bir şahsı durdurdu. Yapılan incelemede elektrikli bisikletin yarım saat önce çalınan bisiklet olduğu anlaşılarak bisiklet üzerindeki şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kuryenin elektrikli bisikletini çalan şüpheli tutuklandı

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