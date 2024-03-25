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  4. Kuryenin ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kuryenin ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 3 ay hapis cezası

İHA İHA
25.03.2024 14:17
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde aracıyla çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü; 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık E.G. merhum M.A.Z’nin annesi Y.Z., babası H.Z. ile sanık avukatı katıldı. Mahkemede konuşan M.A.Z’nin annesi Y.Z., “Oğlumu çok özledim” derken, babası H.Z. ise, “Sanık yavaş gittiğini söylüyor. Şahıs çok hızlıydı ayrıca başka araçlarla yarış yaptıklarını biliyoruz” dedi.
Mahkemede kendini savunan tutuklu sanık E.G. ise, “Ben 80-90 ile gidiyordum. Pişmanım. Yarışmıyordum. Affınıza sığınıyorum” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda sanığa ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan asli kusurlu olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAY

Kaza, 24 Haziran 2023 tarihinde gece saatlerinde Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Başka bir araçla yarış halinde olduğu iddia edilen E.G. (25) 15 yaşındaki çiğ köftecide motokurye olarak çalışan M.A.Z’nin elektrikli motosikletine çarptı. Kazadan beş gün önce moto kurye olarak çalışmaya başlayan M.A.Z. olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz gence çarpan E.G ise gözaltına alındı. Hayatını kaybeden M.A.Z. Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniköy’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken E.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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