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Kuş Cenneti’nde temizlik

SAMSUN HABERLERİ  | 12.07.2020 13:18 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlik yapıldı.Kızılırmak’ın denize döküldüğü bölgeyi de kapsayan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni ziyarete giden ve Yörükler çadırı bölgesinde piknik yapan vatandaşların arkalarında bıraktığı çöpler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından temizlendi.Doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kuş Cenneti’nde vatandaşların etrafa bıraktığı çöpler toplandı.

Kuş Cenneti’nde temizlik

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlik yapıldı.
Kızılırmak’ın denize döküldüğü bölgeyi de kapsayan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni ziyarete giden ve Yörükler çadırı bölgesinde piknik yapan vatandaşların arkalarında bıraktığı çöpler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından temizlendi.
Doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kuş Cenneti’nde vatandaşların etrafa bıraktığı çöpler toplandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin düzenli olarak kentin her noktasında yaptığı temizlik çalışmaları aralıksız sürerken, vatandaşlar da bu konuda uyarıldı. Özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluğun ardından piknik alanları, sahiller ve doğal güzelliklerin bulunduğu bölgeler, ekipler tarafından düzenli olarak temizleniyor.

Kuş Cenneti’nde temizlik

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