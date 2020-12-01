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Kuş, esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.12.2020 10:44 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle muhtarlarıyla birlikte ilk olarak çarşı bölgesi olarak adlandırılan Haşimiye bölgesine geçti.

Kuş, esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle muhtarlarıyla birlikte ilk olarak çarşı bölgesi olarak adlandırılan Haşimiye bölgesine geçti. Burada esnafla bir araya gelen Kuş, esnafın sıcak ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra beraberindekilerle birlikte önce Meşarkiye Caddesine oradan da Türk Meydanı Mahallesine geçen Kuş, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyip, bölgede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Her zaman esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini belirten Kuş, “Sabahın erken saatlerinde muhtarımız ile birlikte Türk Meydanı ve Arap Meydanı esnafı ve vatandaşları ile bir araya gelip sorunlarını dinledik. Yapılacak projeler hakkında ve mahallemiz ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk ve kendilerine bol kazançlı, bol rızıklı günler diledik. Yaklaşık 9 aydır dünyayı etkisi altına almış korona virüs nedeniyle vatandaşlarımız ile sarılıp tokalaşamıyoruz, bunun hüznünü yaşıyoruz. Cenab-ı Mevlam en yakın zamanda inşallah bu korona virüsü üstümüzden def eder. Buradan bizleri dinleyen vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize önerimiz şudur. Mümkün mertebe evden çıkmayalım, çıktığımız zaman fiziki mesafeyi koruyalım ve maskesiz asla ve asla dışarı çıkmayalım. Çocuklarımıza sahip çıkalım. En büyük taşıyıcı çocuklarımız dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

Kuş, esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor

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